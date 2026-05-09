Jucătorii monitorizați din campionatele externe ar putea fi convocați pentru testele cu Georgia și Țara Galilor, primele partide de verificare ale verii.

Gheorghe Hagi revine oficial pe banca naționalei în luna iunie. „Tricolorii” vor disputa sub comanda sa două meciuri amicale: cu Georgia (2 iunie, la Tbilisi) și cu Țara Galilor (6 iunie, la București), marcând astfel debutul noului proiect tehnic.

Gheorghe Hagi a definitivat prima listă de la revenirea pe banca naționalei, mizând pe mai multe surprize. Selecționerul i-a inclus în lotul lărgit pe Otto Hindrich, Tony Strata, Lisav Eissat, Marius Corbu, Ianis Stoica și Florinel Coman, oferind un semnal clar privind deschiderea către jucători noi.

Pe lista lui Hagi pentru echipa națională se află și Ianis Stoica, în vârstă de 23 de ani, fost junior la Petrolul, potrivit Observatorul Prahovean. Jucătorul a fost vândut în vara trecută de FC Hermannstadt în Portugalia, la Amadora.

Legitimat acum în Portugalia, la Estrela da Amadora, fostul mijlocaș al FCSB și FC Hermannstadt ar putea debuta în premieră la naționala mare. Deși a mai evoluat la nivel de club în România, acesta nu are până acum nicio prezență oficială pentru selecționata de seniori.

Gheorghe Hagi a fost confirmat oficial pe 20 aprilie 2026 ca noul selecționer al României, marcând începutul celui de-al doilea său mandat pe banca „tricolorilor” printr-o prezentare de gală la Casa Fotbalului. Legendă vie a sportului românesc la 61 de ani, Hagi a semnat un contract valabil pentru următorii patru ani, având misiunea de a asigura prezența echipei naționale la Campionatul European din 2028.

Gheorghe Hagi conturează o nouă identitate pentru echipa națională a României, bazată pe un fotbal ofensiv de posesie și presiune, dar cu o flexibilitate tactică ce permite trecerea rapidă între sistemele cu trei sau patru fundași.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE