De Livia Lixandru,

„În ultimii 7 ani am avut complex. Eu nu mi-m văzut sănii de foarte multe ori, am zis că mă accept aşa cum sunt, dar nu era aşa. Toată vina a fost a mea, nu am ascultat indicaţiile medicului, nu am purtat bustieră.

Mi s-a dschis operaţia, era carne vie, m-am dat cu alifie şi mi-am pus leocoplast, nu mai ştiu ce era în capul meu atunci”, a spus Ruby la XNS, potrivit Spynews.

Vedeta nu a respectat toate indicațile pe care medicul estetician i le-a dat, iar la două zile după operație, Ruby a urcat pe scenă, deși medicul i-a interzis să facă asta.

„Nu este om pe care să-l placă toată lumea. Îmi e efectiv rușine să vorbesc despre asta. De proastă mi-am pus implanturi. Nu recomand fetelor să facă ce am făcut eu. E atât de complica, și pleacă din liceu. Eu aveam sânii foarte mari. Mi se părea prea mult pentru mine la momentul acela și am făcut o reducție.

Am făcut treaba asta după ce am terminat liceul. După ceva ani am văzut că la modă erau sânii cum îi aveam în liceu. Și am ce?! Eu nu sunt la modă?! Și mi-am făcut implanturi de silicon. Nu pot să… Nu-mi plac sânii mei în momentul acesta. Ar trebui să-mi scot implanturile. Nu am atât timp cât să-mi permit să stau la pat.

Am complicat și eu lucrurile că a doua zi eram pe scenă. Sânul stâng nu e de ieșit în oraș… Trebuia să-mi fac lucrul acesta de multă vreme”, a declarat Ruby la Interviurile VIVA!, în urmă cu ceva timp.