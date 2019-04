Momentul care l-a marcat pe Virgil Ianțu. „Am fugit la baie și am plâns de bucurie”

Virgil Ianțu are o relație de lungă durată cu o femeie care se numește Roxana. Virgil Ianțu și Roxana au împreună o fetiță, Iasmina. Momentul în care prezentatorul TV a fost anunțat că va deveni tătic a fost unul extrem de emoționant, care l-a marcat pe acesta, după cum a povestit într-un interviu pentru alistmagazine.ro.

„În momentul în care am aflat că o să vină – și a fost un moment extrem de emoționant (era de Crăciun și vestea asta a fost cadoul Roxanei – mama Iasminei) – am fugit la baie și am plâns de bucurie. Chiar a fost o surpriză și din momentul ăla totul în jurul meu s-a schimbat… Și uite că a făcut 13 ani”, a declarat Virgil Ianțu.



Întrebat de ce se teme în legătură cu fiica sa, Virgil Ianțu a răspuns:

„Eu sper ca atunci când se uită un băiat la ea, să nu se gândească la ce gândeam eu la vremea aia când mă uitam la o fată. Dar, serios vorbind, perioada asta e grea pentru orice copil și pentru orice părinte, dar este foarte important cum construiești relația cu copilul tău. E important să o cunoști bine, să o asculți, să știi să te faci ascultat…”.

