În vârstă de 56 de ani, Ștefan Bănică jr are o carieră de succes în muzică și actorie, dar se laudă și cu viața personală, căci are trei copii. Radu Ștefan Bănică e fiul cel mare, rodul iubirii sale cu Camelia Constantinescu. El are și o fată, pe Violeta, din căsnicia cu Andreea Marin. Ulterior, în mai 2019, Ștefan Bănică jr. a devenit tată pentru a treia oară. Cântăreața Lavinia Pârva l-a adus pe lume pe Alexandru, băiatul cel mic al artistului.

Invitat în ediția de sâmbătă, 4 mai, a emisiunii „La cină” de la Digi24, Ștefan Bănică jr i-a povestit jurnalistei Ionela Năstase amănunte neștiute până acum din viața lui. A dezvăluit și că după succesul cu filmul „Liceenii”, în care l-a interpretat pe elevul Mihai, a avut și neplăceri.

„Am încercat, indiferent cât am iubit acest film și cât m-a ajutat, să scap într-un fel, la un moment dat, de această imagine care nu se mai termina. Mihai din Liceenii! Eu voiam să joc Shakespeare!”, a povestit artistul, care a vorbit apoi despre un moment special trăit cu Alexandru, băiețelul său și al Laviniei Pârva.

Ștefan Bănică jr: „Stăteam cu fii-miu ăsta mic și ne uitam la desene animate”

„Stăteam cu fii-miu ăsta mic și ne uitam la desene animate. Îl țineam în brațe așa, îi miroseam părul. (…) Înaintând așa, în experiență, mi-am dat seama că trebuie să ai momente de genul ăsta și să te bucuri de ce ai făcut”, a mai zis artistul, care crede că a descoperit menirea vieții lui.

„Rolul vieții mele e posibil să fie să aduc bucurie oamenilor”, a mai zis Ștefan Bănică jr în clipul de prezentare a emisiunii care se va difuza sâmbătă, la Digi24.

„Alexandru e un copil extraordinar”

Băiețelul lui Ștefan Bănică jr și al Laviniei Pârva ia lecții de pian. „Alexandru este un copil extraordinar pentru că eu, ca mamă, aș putea vorbi mult și bine la superlativ despre copilul meu, dar obiectiv vorbind, este un copil absolut normal, care face lucruri normale pentru vârsta lui, cum este normal să fie un copil de vârsta lui.

Este ușor prematur să vorbim despre pasiunile lui, dar el a crescut în mediul acesta. Îi place să mergem la teatru, îi place să ne vadă pe scenă, face ore de pian, dar nu știu ce va vrea să facă în viitor. Ce va vrea el să facă, aia să facă!”, a declarat Lavinia Pîrva pentru Playtech.

