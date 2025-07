Monica Anghel a povestit despre înșelătoria la care a fost supusă în ultimul an. Artista a mărturisit că imaginea și vocea ei au fost folosite pentru promovarea unor produse, fără acordul ei.

Se pare că este vorba de o persoană care se folosește de imaginea Monicăi Anghel pentru a promova produse de slăbit. Evoluția uimitoare a artistei este cunoscută: a slăbit 40 de kilograme cu ajutorul unei diete și a unui stil de viață sănătos.

„Apăream eu, cu vocea puţin schimbată evident, dar buzele se mişcau ca şi când eu vorbeam. Practic mi-a fost furată imaginea, identitatea, vocea, absolut tot şi vezi, Doamne, eu aş promova nu ştiu ce prostii”, a declarat Monica Anghel pentru Antena 3 CNN.

„Și eu am avut riduri groaznice, dar am găsit un produs care mi-a rezolvat problema în câteva săptămâni. Reduce ridurile de pe frunte, pungile de sub ochi, șterge ridurile și pielea flască şi ridată”, sunt declarațiile din reclama falsă.

Monica Anghel mărturisește că o fostă colegă din liceu a ajuns la spital după ce a folosit produsul „promovat” de artistă.

„Exact da, asta mi s-a întâmplat cu o fostă colegă de-a mea de liceu pe care am întâlnit-o întâmplător şi mi-a spus lucrul acesta. Cu picăturile alea la care faci tu reclamă am ajuns la spital”, a mai spus Monica Anghel.