Pentru ocazie, Monica Bîrlădeanu a ales o ținută elegantă și modernă: un sacou alb oversized purtat peste o pereche de pantaloni scurți asortați, pe care i-a combinat cu o curea subțire și un top discret. Look-ul a fost completat de o poșetă albă de mici dimensiuni, bijuterii statement și o pereche de pantofi stiletto metalizați, într-o nuanță aurie intensă, care i-au pus perfect în evidență picioarele tonifiate.

Monica Bîrlădeanu, lecție de eleganță la Pro TV

Zâmbitoare și relaxată, actrița a demonstrat că se află într-o formă excelentă, după vacanța exotică petrecută în Bali alături de Valeriu Gheorghiță. Apariția sa a fost un mix reușit între rafinament și senzualitate, iar publicul și colegii de breaslă au remarcat imediat naturalețea cu care și-a asumat stilul.

Vedeta a însoțit imaginile postate pe rețelele sociale cu un mesaj emoționant, dedicat televiziunii care a împlinit trei decenii de existență: „30 de ani de emoții, filme, seriale și știri care au devenit repere pentru o Românie întreagă. La mulți ani, ProTV! Onorată să fac parte din familia @groapaserial. Love 💖”.

Astfel, Monica Bîrlădeanu nu doar că a impresionat prin apariția sa, dar a reamintit și de rolul important pe care televiziunea l-a avut în viața telespectatorilor din România.

Cum a fost vacanța Monicăi Bîrlădeanu în Bali

În urmă cu mai bine de o săptămână, Monica Bîrlădeanu, Valeriu Gheorghiță și întreaga lor familie au plecat în Bali. După mai multe zboruri, au ajuns în destinația finală, care a fost pe placul lor. Prima zi acolo a fost una intensă, au mers în zona Ubud, la Monkey Forrest, unde au fost cuceriți.

„Am ajuns aseară în Bali cu toată familia și astăzi am făcut un tur serios în zona Ubud: Monkey Forrest, plantații de cafea, templu Tirta Empul și o cascadă superbissima. N-au încăput toate lucrurile astea faine într-un reel, că maimuțele au fost prea simpatice, așa că le-am acordat «full space».

Revin mâine cu povești de aici, dar cert e faptul că după prima zi, asta se anunță deja a fi una dintre cele mai pline de aventură, cunoaștere și exotism vacanțe din viață mea. Asta se datorează și unei echipe de vis care a organizat până la ultimul detaliu povestea asta și unui ghid… cum nu există. Promit că va spun și de ei zilele următoare și las toate ponturile pe care le-am aflat. Love”, a transmis vedeta.

Monica Bîrlădeanu s-a ținut de cuvânt și a revenit cu noi impresii despre Bali. „Două zile pline în inima Bali-ului: cascade, orezării, maimuțe și elefanți prietenoși, temple și liniștea unui sat tradițional. 🙌 Văzute toate cu ajutorul celui mai talentat ghid din câți am avut vreodată undeva. Mulțumim tare! Aceste două zile ne-au îmbogățit mintea, inima și sufletul”, a mai spus ea.

