După divorțul de Irinel Columbeanu, Monica Gabor a pornit pe un nou drum departe de România. A plecat în America, deși ducea dorul fiicei care era pe atunci în grija tatălui. I-a fost greu, dar zile bune au venit pentru ele când Irinel Columbeanu a decis să o trimită pe Irinuca la mama ei.

Irina Columbeanu este acum elevă în America și se bucură de traiul de acolo alături de Monica, de Mr. Pink, dar și de cel căruia îi spune frate, de Anthony. El este fiul lui Mr. Pink din altă relație. Se pare că Monica Gabor îl consideră pe băiețel copilul ei. S-au fotografiat recent împreună, foarte apropiați.

„Timpul este modul în care copiii noștri descriu iubirea.”, a scris ea în mediul online. Reacțiile fanilor imediat au apărut. „Ce mare si frumos s-a făcut Anthony! Dar tu ai rămas tot frumoasa și strălucitoare! Felicitări! (…) Irina v-a făcut poza, i se vede silueta prin ochelarii tai!”

Cu ce se ocupă Monica Gabor în America

În prezent, Monica Gabor predă limba engleză în Statele Unite, e profesoară. Și pe Irina o învață să muncească, să facă economii. „Este profesoară suplinitoare cu acte în regulă. (…) Ea a învățat, nu tatăl meu a învățat-o engleză cum s-a scris… nu îmi place treaba asta că el i-a pus cartea în mână. Era o fată deja foarte educată. Este foarte frumos, îmi place că muncește și a învățat-o și pe Irina în același spirit.

Am vorbit cu fata și îmi spunea că de Ziua Recunoștinței au mâncat rață. Și trebuia să dea 100 de dolari, dar au dat 20 pentru că au cumpărat-o nejumulită, avea penele pe ea și era mai ieftină. Mi-a zis: Am venit acasă și am jumulit-o eu. Sunt bucuros pentru că în America nu e un stil de viață plin de mașini de lux și altele”, a spus Irinel Columbeanu în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV.

