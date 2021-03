Irinel Columbeanu și Monica Gabor s-au văzut recent, în România. Afaceristul e mândru de fosta soție, care a devenit profesoară

În urmă cu aproximativ unsprezece ani, Irinel Columbeanu și Monica Gabor au divorțat. Atunci, fiica lor de doar trei ani a rămas în grija tatălui. Anii au trecut, mama își vizita periodic copilul, dar situația s-a schimbat când afaceristul a întâmpinat probleme financiare.

Irina Columbeanu, fiica lor, locuiește acum în America alături de mama ei, de iubitul mamei, Mr. Pink, dar și de fratele vitreg. Merge acolo la școală și ține legătura cu tatăl ei online. Irinel Columbeanu a declarat că a luat o decizie bună când a trimis-o la mama ei în America.

Afaceristul de 63 de ani a spus că Monica Gabor a fost recent în România, s-au și întâlnit. „Eu sunt bucuros pentru ce i se întâmplă Irinei, Monicăi. Monica a fost și în București pe timpul pandemiei. Irina era la școală, nu a avut cum să vină”, a declarat Irinel Columbeanu la Prima TV, în emisiunea lui Cristi Brancu.

În prezent, Monica Gabor predă limba engleză în Statele Unite, e profesoară. Și pe Irina o învață să muncească, să facă economii.

„Este profesoară suplinitoare cu acte în regulă. (…) Ea a învățat, nu tatăl meu a învățat-o engleză cum s-a scris… nu îmi place treaba asta că el i-a pus cartea în mână. Era o fată deja foarte educată. Este foarte frumos, îmi place că muncește și a învățat-o și pe Irina în același spirit.

Am vorbit cu fata și îmi spunea că de Ziua Recunoștinței au mâncat rață. Și trebuia să dea 100 de dolari, dar au dat 20 pentru că au cumpărat-o nejumulită, avea penele pe ea și era mai ieftină. Mi-a zis: Am venit acasă și am jumulit-o eu. Sunt bucuros pentru că în America nu e un stil de viață plin de mașini de lux și altele”, a mai adăugat afaceristul la TV.

Și cu Mr. Pink, iubitul Monicăi Gabor, are o relație bună. „Este un om onest, mi-am dat seama din 2016. Și acum îmi dau seama de asta uitându-mă la fiica mea, la educația pe care o primește.”

Monica Gabor, fericită cu viața pe care o duce acum

„Sunt foarte fericită pentru viața pe care o am aici. Îl apreciez foarte mult pe omul din viața mea. Consider că mi-a adus multă schimbare în bine”, a spus ea despre Mr. Pink, potrivit VIVA!.

Monica Gabor îi este recunoscătoare și lui Irinel Columbeanu. „Și pe omul care a fost în viața mea înainte. Și el m-a ajutat foarte mult și doar cu acești oameni am reușit să devin ceea ce sunt astăzi și le mulțumesc”.

Citeşte şi:

Circulaţia metrourilor, blocată vineri dimineață din cauza unui protest spontan. Sindicaliștii au coborât pe șine și au împiedicat trenurile să plece

O fetiță de 9 ani abuzată sexual avea coșmaruri, iar medicul psihiatru i-a dat Rivotril și agresiunea a continuat doi ani!

Cornelia Catanga a murit. Cântăreața de muzică lăutărească era internată la un spital din Capitală

PARTENERI - GSP.RO Cristian Geambașu, despre gestul lui Ianis Hagi de la gol: „Ce a fost asta, stimați telespectatori? Ne-a servit o lecție?”

Playtech.ro BREAKING: Cum a murit Cornelia Catanga, de fapt. Cu ce s-a tratat acasă artista care luase covid-19

Observatornews.ro Vremea 29 martie - 26 aprilie 2021. Din weekend se încălzește în toată țara, urmează temperaturi de peste 20 de grade Celsius

HOROSCOP Horoscop 26 martie 2021. Capricornii se liniștesc suficient cât să poată vedea mai limpede anumite situații

Știrileprotv.ro Cercetătorii au trimis viță de vie în spațiu pentru un an. Neașteptat ce s-a întâmplat când au replantat-o pe Pământ

Telekomsport Dramatic! O campioană a României a fost violată cu bestialitate. Teroarea nu s-a terminat aici. Ce a făcut agresorul

PUBLICITATE Fă testul și află cu ce personaj din seriale semeni. Avem și premii (Publicitate)