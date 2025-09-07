La scurt timp după ce s-au întors din cea mai recentă vacanță, neînțelegerile și-au făcut rapid loc între Monica Tatoiu și soțul ei. Vedeta a vrut să divorțeze după 40 de ani de relație și a explicat și ce a adus-o în pragul să renunțe.

„Am vrut să divorțăm. Când ne-am întors și am găsit casa… eu i-am spus (n.r. că vrea să divorțeze) pentru că țipa la mine. La mine nu țipă nimeni! Numai eu țip!”, a declarat Monica Tatoiu, potrivit Click.

Monica și Victor Tatoiu au împlinit 41 de ani de căsnicie, însă neînțelegerile tot mai apar. În trecut, vedeta a mărturisit de unde pornesc certurile între ea și soțul ei.

„Am făcut 41 de ani de când suntem împreună. (…) E mișto că după 40 de ani de căsnicie te cerți, acum ne certăm pe războiul din Ucraina, Gaza. Certurile după doi ani se rezolvă în dormitor, astea pe politică nu se rezolvă decât la tribunal. (…) Eu nu mă plictisesc cu Tatoiu”, a mărturisit Monica Tatoiu, pentru Xtra Night Show.

„Eu nu dorm cu el, eu dorm singură, cu pisica. Domnul Tatoiu doarme cu pisica lui, eu cu pisica mea, fiecare cu pisica lui. Eu mă culc la ora 10, 11, 1 noaptea, el se culcă la 9 și se trezește la 6. La 67 de ani nu mai ai nicio plăcere să te deranjezi unul pe altul, ne întâlnim dimineața la cafea! (…)”, a mai spus Monica Tatoiu pentru Antena Stars

