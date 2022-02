Actorul Moses J. Moseley, cunoscut din serialul „The Walking Dead”, a murit. Artistul avea doar 31 de ani

Informația decesului actorului a fost confirmată de vedetele și realizatorii celebrului serial, dar și de agentul său, Tabatha Minchew, într-un scurt comunicat de presă.

„Moses a fost o persoană foarte talentată, înconjurat de o lumină strălucitoare. Familia, prietenii și fanii săi îi vor simți profund lipsa. Întotdeauna emana o undă de fericire în jurul lui”, a atransmis Tabatha Minchew.

Publicația TMZ scria, în urmă cu doar câteva zile, că familia lui l-a dat dispărut săptămâna trecută și că poliția investighează circumstanțele morții sale, luând în calcul inclusiv varianta sinuciderii.

Potrivit The Hollywood Reporter, actorul a fost găsit mort în Stockbridge, Georgia, un oraș aflat în apropiere de Atlanta. Momentan nu sunt cunoscute cauzele morții acestuia.

Postul de televiziune AMC, care difuzează serialul „The Walking Dead”, i-a adus un omagiu pe Twitter. „Gândurile şi rugăciunile noastre se îndreaptă către Moses J. Moseley, membru al familiei TWD (The Walking Dead, n.r.)”, au scris reprezentanții postului.

Our thoughts and prayers are with our #TWDFamily member Moses J. Moseley. pic.twitter.com/ahCrRNA652