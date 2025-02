Chiar dacă acum este una dintre cele mai iubite, mediatizate și scumpe artiste din lume, Lady Gaga nu a avut întotdeauna succesul din prezent. Iar patronul unor cluburi din București și din Mamaia nu a primit-o pe cântăreață în una dintre locațiile lui.

Invitat în podcastul „Fain și simplu”, pe care Mihai Morar îl are pe YouTube, Joshua Castellano a dezvăluit că, pe vremea când Lady Gaga avea doar o melodie lansată, el a refuzat să o primească să-i cânte în club.

„Nu, asta era urâtă. Urâtă rău era atunci. 10.000 de dolari plus bilet de avion, plus hotel, plus că venea cu 4-5 oameni după ea. Pentru ce? Avea o singură melodie, pentru ce să o iei? Dacă era ceva frumos, dacă arăta bine la ochi… Multe le-am luat că erau mai drăguțe, dar și pe multe le-am refuzat”, a spus patronul de cluburi, când a fost întrebat de ce nu a acceptat ca Lady Gaga să cânte în una dintre locațiile lui din București.

Joshua Castellano a mai spus și că nu îi pare rău că Lady Gaga nu a cântat în clubul său: „Niciodată. De ce să îmi pară rău? Trenul trece o singură dată”.

În podcastul lui Mihai Morar de pe YouTube, Joshua Castellano a mai afirmat că, în momentul în care el și-a deschis primul club din parcul Herăstrău, Primăria a pus barieră la stradă, deoarece veneau foarte multe mașini în acea zonă.

„Atunci când am făcut clubul la Herăstrău, Primăria a băgat barieră la intrarea de la parc, că nu a existat niciodată. Pentru că erau foarte multe mașini. Multe, au fost multe, au fost alte vremuri”, a mai afirmat celebrul patron de cluburi.

