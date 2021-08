În prezent, Andi Moisescu prezintă emisiunea „Pe Bune?!”, „Apropo TV”, dar e și în juriul de la „Românii au talent”. Este pe deplin mulțumit cu contractul său de la Pro TV, chiar și de salariul pe care îl primește.

„Nu cred că se mai poate întâmpla să plec la o altă televiziune în viaţa asta. Sincer, aici, la Pro TV am şi început, în 1991, suntem în 2021, deci am 30 de ani în cap. Dacă 30 de ani nu m-a luat nimeni… Eu sunt ca ăla, dacă nu s-a însurat până acum cine mă mai ia la vârstă asta (râde). Luăm şi noi un om tânăr, care promite, de perspectivă, ceva. Dacă lucram în mină eram pensionar de 5 ani. Şi aveam şi bani ca lumea că au fost nişte pensii foarte mari la ei.

Dar nu mă plâng aici la PRO TV. Nu m-am plâns niciodată, poţi să-i întrebi pe toţi cei care au trecut prin managementul Pro TV-ului că în toţi ani ăştia nu m-am plâns niciodată de salariu. Când l-am primit, am zis «sărut mâna» şi când nu l-am primit, am căutat eu să-mi câştig banii din altă parte.”, a spus el.

În același interviu pentru Click, Andi Moisescu a vorbit și despre ofertele de la alte televiziuni pe care le-a primit de-a lungul timpului. Le-a cântărit pe toate, le-a analizat, însă nu le-a acceptat.

„Nu cred că aş «zbura» din Pro dacă m-aş plânge. Nu prea sunt de acord cu varianta «zburatului» (dat afară, n.r.). Şi psihologic să ştii că un om nu schimbă nimic în viaţă când găseşte ceva mai bun. Doar dacă greşeşte. Trebuie să faci o mare tâmpenie ca să pleci. Din ce mi aduc eu aminte în ăştia 30 de ani nu-mi amintesc ca cineva să fi zburat aşa, să fi plecat, doar să fi făcut o nefăcută.

Mai sunt şi cazuri din astea în care primeşti oferte din alte părti. Am primit şi eu oferte întotdeauna, dar trebuie să-ți spun sincer că eu calculez, pun o ofertă în cumpănă, cu ce am, nu pun banii de aici versus oferta primită. Pun banii de aici, plus anii de aici, toţi anii acumulaţi de aici, versus banii de dincolo”, a mai povestit Andi Moisescu, care e căsătorit cu Olivia Steer de 16 ani.

