Andreea Raicu s-a luptat cu depresia pentru că ajunsese la 30 de ani, iar apropiații o tot întrebau când se mărită și când va avea un copil. A ajuns la psiholog și s-a tratat.

„A fost cea mai mare nefericire pe care eu am avut-o până la un moment dat, pentru că ajunsesem la 30 de ani și toată lumea mă întreba: ei, și? Când te măriți, când faci un copil? Și eu eram foarte ok, adică nu aveam o dramă existențială, dar când începe toată lumea să-ți spună asta… nu e ok! Nu e ok, totuși, că nu sunt măritată.

Și eu nu mai eram capabilă să mă uit la nimic bun din viața mea. Mă uitam doar la două lucruri care lipseau: faptul că nu eram măritată și că nu aveam un copil.

Restul nu mai conta. (…) Astăzi, am înțeles că am să primesc ceea ce mi se potrivește și mi se cuvine și pentru care sunt pregătită atunci când trebuie”, a declarat Andreea Raicu.

„Căsătoria, pentru mine, nu e un scop în viață. Cumva, pentru mine, un scop în viață este o relație echilibrată, e consecința unei relații echilibrate. Și văd foarte multe femei, cum și eu am fost la rândul meu, obsedate de a se mărita și de a avea o familie.

Eu nu spun că e un lucru greșit să-ți dorești asta; îmi doresc să-mi fac o familie, dar nu este scopul de a mă mărita cu orice preț, de a fi într-o relație doar pentru că așa îți cere societatea”, a mărturisit Andreea Raicu.

