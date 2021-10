Alături de Andreea, Bursucu a cunoscut dragostea adevărată, iar de când iubita lui a născut, totul s-a schimbat în viața lui. Deși se iubesc de mai bine de 8 ani și au o familie așa cum și-au dorit, cei doi nu s-au căsătorit. Întrebat de ce căsătoria nu a fost una dintre prioritățile lui, vedeta de la Kanal D a răspuns că i-a fost foarte bine până acum.

„Pur și simplu, mi-a fost foarte bine așa. Nu am simțit căsătoria ca pe o prioritate. Abia de acum încolo…”, a declarat Bursucu.

Într-un interviu pentru Ciao, colegul de emisiune al lui Teo Trandafir a povestit cum i s-a schimbat viața de când a devenit tătic. Andreea mai are o fată din căsnicia anterioară, pe care a fost nevoită să o crească singură după ce soțul ei a murit. Bursucu a crescut-o cu drag pe Alesia și vorbește despre ea ca fiind copilul său. Cei doi au împreună și o fetiță pe nume Anays.

„S-a schimbat radical. Eu nu am crezut vreodată că pot avea teamă de ceva. Nu am crezut vreodată că pot iubi pe cineva atât de tare. Imaginați-vă că dacă fiica-mea a strănutat de două ori e generală. Sunt panicos când vine vorba de ea, fricos, îmi trec 1001 de filme prin cap, tot ce-i mai rău. După care încerc să mă liniștesc. Am momente, spre exemplu, când, dacă are stare febrilă, și cred că a avut de două ori în trei ani și patru luni cât are acum. Se întâmplă ceva în corpul meu, și încep să tremur și nu mă pot controla. Trebuie să stau câteva secunde, să-mi revin, și-mi spun ok, hai să trecem și peste asta.

Trăiesc acel sentiment al iubirii totale, necondiționate. Îmi doresc ca fetele mele să aibă tot ce le trebuie, să fie fericite!

Cel mai intens moment al vieții mele a fost când am vazut-o pe fiica mea pentru prima oară. (…) Când am ținut-o prima dată în brațe. În momentul în care pielea ei a atins pielea mea a fost o senzație unică. Nu există termen de comparație pentru felul în care m-am simțit! După aceea, bineînțeles, toate momentele acelea. Primul zâmbet, primul pas, primul cuvânt … sunt unice”, a declarat Bursucu pentru Ciao.

Bursucu, despre relația cu iubita lui

Prezentatorul TV se împarte între București și Constanța, acolo unde locuiește iubita lui. Bursucu a vorbit despre relația pe care o are cu Andreea, femeia care l-a făcut tătic. Deși când în viața unui cuplu apare un copil pasiunea dispare de cele mai multe ori, vedeta susține că în cazul lor nu s-a întâmplat așa.

„Pasiunea n-a dispărut … dar este adevărat că atunci când crezi că ești doar tu și ea, te pomenești cu o voce subțirică. Nu cred că dispare pasiunea într-un cuplu, ci pot să dispară acele momente de totala intimitate. Pentru că nu ai cum să nu fii conectat la ce fac copiii tăi, mici, care au nevoie permanentă de atenția ta. Evident că poți să faci în așa fel încât să ai și acele momente de intimitate. Dar lucrurile se pun altfel în balanță când apar copiii.

Mai ales când ei sunt atât de mici și atât de dependenți de tine. Mama copilului are nevoie, câteodată, și ea de timpul ei. Ea este extrem de implicată și e mereu lângă copiii ei. Mai avem și serviciu și trebuie să le facem pe toate. Există multe provocări într-un cuplu. Dar depinde numai de cei doi ca pasiunea să îi lege în continuare. Chiar și după ce responsabilitățile cresc odată mărirea familiei”, a mai declarat colegul lui Teo Trandafir pentru sursa mai sus menționată.

