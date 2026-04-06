„Dacă Rusia este gata să înceteze atacurile asupra sectorului nostru energetic, vom fi gata să facem același lucru. Această propunere din partea noastră – transmisă de americani – a fost comunicată părții ruse”, a declarat Zelenski, citat de AFP.

Șeful statului ucrainean a reamintit că a propus anterior Rusiei un armistițiu temporar, inclusiv în perioada Paștelui, dar pentru liderul autocrat de la Kremlin nu contează această sărbătoare foarte importantă pentru creștinii ortodocși. „Pentru el toate vremurile sunt la fel”, a spus Zelenski.

Președintele ucrainean a subliniat, de asemenea, că atacurile cu drone au un impact grav asupra economiei ruse, „reducând profiturile, în principal din petrol”.

Conform calculelor făcute de Bloomberg, „atacurile neîncetate cu drone asupra terminalelor petroliere au dus la diminuarea exporturilor maritime ale Rusiei în martie, la cel mai scăzut nivel din ultimele două luni”.

Mai exact, exporturile de petrol au scăzut cu 43% în săptămâna 22 – 29 martie, adică la 2,318 milioane de barili pe zi, comparativ cu 4,072 milioane de barili pe zi în săptămâna precedentă. Doar 22 de petroliere au fost încărcate în această perioadă, cu 15 mai puține decât în ​​săptămâna precedentă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE