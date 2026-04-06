12 stâlpi de iluminat stradal, racordați ilegal

Primarul comunei Sânpetru de Câmpie, Spiru Șerban Crăciun, l-ar fi instigat pe celălalt inculpat să racordeze ilegal la reţeaua de electricitate 12 stâlpi de iluminat stradal, pe un kilometru, dar şi vestiarul terenului de fotbal şi scena din localitate.

Primarul este acuzat de furt de electricitate şi instigare la executarea sau folosirea de instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare, iar electricianul de complicitate la furt, executarea de instalaţii clandestine şi furt de electricitate în benficiul propriu.

În cauză a fost stabilite un prejudiciu urial adus societăţii Distribuţie Energie Electrică România.

„După data de 6 aprilie 2021 până în data de 21 ianuarie 2026, în calitate de reprezentant al unei unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Mureş, inculpatul A (n.r. – primarul) a sustras energie electrică, prin aceea că a folosit racordarea realizată în mod ilegal de către inculpatul B, în jurul datei de 06.04.2021, pentru că se apropia campania electorală şi era nevoie de iluminat stradal, la reţeaua de distribuţie a energiei electrice, fiind folosite 12 lămpi de iluminat, pe o rază de un kilometru, aflate pe raza UAT, fără existenţa unui contract de furnizare a energiei electrice şi fără contor, fiind creat un prejudiciu total de 136.109,14 lei persoanei vătămate S.C. Distribuţie Energie Electrică România, calculat pentru ultimele 36 de luni”, precizează procurorii, potrivit News.ro.

Ilegalități și la vestiarul terenului de fotbal şi scena din localitate

De asemenea, primarul i-a solicitat celuilalt inculpat să realizeze o lucrare directă la reţeaua de distribuţie a energiei electrice anterior datei de 20 ianuarie 2023, la punctul de consum din apropierea Primăriei, ce alimenta vestiarul terenului de fotbal şi cel care alimenta zona scenei, unde alimenta o siguranţă trifazată şi prize trifazate.

„Prin această lucrare care a funcţionat ilegal până în 19 ianuarie 2026, aceeaşi societate de electricitate a fost prejudiciată cu 1,217,781 de lei, sumă totală calculată pentru ultimele 36 de luni”, mai arată sursa citată.

Edilul mai este acuzat de instigare la executarea sau folosirea de instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare, dar şi de furt.

„În calitate de reprezentant al unei unităţii administrativ-teritoriale din judeţul Mureş, a sustras energie electrică timp de trei ani, fără existenţa vreunui contract de furnizare a energiei electrice care a încetat la data de 30.12.2020, în beneficiul UAT pe care o reprezintă, cel puţin în perioada 26 ianuarie – 25 ianuarie 2026, fiind creat un prejudiciu de 28,037,06 lei, persoanei vătămate S.C. Distribuţie Energie Electrică România, calculat pentru ultimele 36 de luni”, mai arată procurorii.

Acuzațiile aduse electricianului

Celălalt inculpat (electricianul n.r.) este cercetat pentru complicitate la furt, întrucât a realizat o instalaţie clandestină prin racordarea directă la reţea a celor 12 stâlpi de iluminat public, cu intenţia de a-l ajuta pe edilul comunei să sustragă energie electrică, dar şi o altă lucrare prin care a fost sustras curent electric pentru vestiarul terenului de fotbal şi pentru scena din localitate, potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş.



De asemenea, mai este cercetat pentru furt şi executarea sau folosirea de instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare la domiciliul său din Târgu Mureş. În urma verificărilor s-a constatat că „circuitele care deserveau prizele din întreg apartamentul nu erau conectate la contorul de măsurare a energiei electrice, fiind alimentate de un conductor instalat clandestin, astfel încât instalaţia improvizată alimenta un frigider, o maşină de spălat, o centrală pe gaz, un sistem de încălzire în pardoseală şi două radiatoare de 2000 W aflate în funcţiune, fără a se putea stabili cu exactitate data de început a sustragerii şi racordării, dar care a luat sfârşit la data de 2 aprilie 2026”, susțin procurorii.



Și la locuinţa sa din comuna Râciu s-a constatat că, în perioada mai 2023, inculpatul a realizat instalaţii electrice prin racordarea directă la reţea.



„Astfel, a rezultat un consum neautorizat de energie electrică realizat printr-un circuit clandestin care era legat direct pe reţeaua de distribuţie, pe un stâlp unde s-a mai identificat un bloc de măsură şi protecţie trifazic în care era montat un contor, aparţinând inculpatului B, cu contract de furnizare al energiei electrice, iar de la acest contor nu există circuit de plecare spre locul de consum mai sus menţionat, sustrăgând energie electrică începând cu perioada lunii mai 2023 până la data de 2 aprilie, 2026”, conform sursei citate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE