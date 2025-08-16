Cătălin Botezatu și Nicolle s-au cunoscut acum câțiva ani, la o prezentare de modă, și totul părea doar profesional… până când lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Din păcate, diferența de vârstă dintre ei și-a spus cuvântul iar cei doi nu mai formează un cuplu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Nu am timp să cresc copii! Nicolle e foarte drăgălașa, e o tipă foarte faină. I-am spus de la început că mie îmi plac femeile care știu ce vor. Ea este încă un copil, dar știe ce vrea. A învățat într-o perioadă scurtă multe de la mine”, a mărturisit designerul pentru Cancan.

„Mi-am dorit foarte tare să își termine liceul, să-și ia Bacalaureatul și să facă o facultate. Eu consider că în ziua de astăzi, indiferent ce facultate faci, o patalama acolo e bună. Si mi-aș dori pentru ea, mi-am dorit pentru ea să facă Medicina, ok, o să facă și Medicina. Mai departe, o să vedem. N-am timp, si ea a înțeles asta, eu sunt tot timpul plecat, nu peste tot pot s-o iau cu mine pentru că nu am cum”, a mai spus Cătălin Botezatu.

Recomandări Alexandra Manda, românca admisă pentru master la una dintre cele mai importante academii de film din America: „Doar 12 studenți au intrat”

Recent, cei doi s-au întâlnit la festivalul Wonderland de la Cluj, unde Cătălin Botezatu a avut prezentare.

„Acolo unde sunt prezentări, da, vine, și unde se pretează să intre în prezentări, unde nu, nu. Trebuie să rămână acasă, are și ea o viață a ei. E mai complicat și acum… știi… uneori si diferența de vârstă nu pot să spun ca nu conteaza, contează. Si nu mai am nervi să înțeleg o puștoaică uneori (rade – n.r.), dar încerc. Încerc, pentru că ea merită, este o fată extraordinară și merită toată atenția mea”, a mai adăugat Cătălin.