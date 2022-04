Timp de câteva zile, Dana Rogoz a ales să locuiască cu familia sa într-o rulotă în curtea casei pe care și-au cumpărat-o la Viscri, satul din județul Brașov făcut celebru de prințul Charles. Actrița și soțul ei și-au cumpărat această casă săsească drept cadou cu ocazia împlinirii a 8 ani de căsnicie.

„Dormim în autorulotă, în curtea viitoarei noastre case de vacanță”, a scris Dana Rogoz pe contul său de Instagram. Vedeta a petrecut Paștele într-un mod deosebit și s-a bucurat de fiecare moment alături de cei dragi.

„Ce duminică a Paștelui frumoasă am avut! Prima parte a zilei am petrecut-o în Viscri. Iepurașul le-a adus copiilor câteva surprize în autorulotă. Apoi ne-am plimbat pe dealuri, ne-am vizitat vecinii și am făcut planuri despre cum vom amenaja căsuța noastră. Apoi am plecat spre Cincșor, unde am dormit peste noapte. Și tot ieri am făcut o drumeție pe munte cu niște prieteni, în Făgăraș. A fost o zi super plină, deși culmea e că noi nu ne programasem nimic. Dar de la o oră la alta, ne găseam atrași de prieteni în altă activitate, altă mică aventură. Superb”, a mai scris Dana Rogoz.

„Ne doream de mult timp să facem o astfel de investiție”

Ei au fost nevoiți să doarmă în rulotă, pentru că locuința lor din Viscri încă nu este gata. Casa săsească trebuie renovată, proces care poate dura câțiva ani.

„Căsuța noastră, pe care am cumpărat-o de curând. Ne doream de mult timp să facem o astfel de investiție. Ani de zile am căutat prin satele din Transilvania o căsuță pentru noi. Și cred că pandemia, cu toată perioada de lockdown, ne-a încurajat și mai tare să facem acest pas.

După cum vedeți, e foarte mult de lucru la ea. Trebuie consolidată, trebuie restaurată, așa că mă aștept ca renovarea să dureze câțiva ani. Dar momentan ne e foarte bine și stând în rulotă în curtea ei, făcându-ne planuri de cum va fi, într-o zi.

În a 194-a zi din an am făcut o lungă plimbare prin sat – eu cu Lia în cărucior, Radu cu Vlad în biciroabă – să ne cunoaștem mai bine vecinii”, a scris Dana pe contul personal de Instagram.

