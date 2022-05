În fiecare weekend, la Antena 1, Diana Munteanu prezintă „Neatza de weekend” alături de Florin Ristei, Ilona Brezoianu și Cuza. În acest weekend, prezentatoarea a lipsit, iar pe rețelele de socializare a dezvăluit și motivul. Vedeta a primit invitația din partea unei companii de a urmări Formula 1 de la Monaco.

Prima experiență inedită pe care a avut-o în vacanța de lux a fost turul cu un elicopter privat. Diana Munteanu, îmbrăcată într-o rochie albă și încălțată în pantofi cu toc, a văzut principatul Monaco de sus.

Ulterior, vedeta de la Antena 1 a făcut plajă într-un costum de baie din două piese, și-a arătat silueta. Ieri, Diana Munteanu s-a bucurat de altă experiență, o plimbare cu iahtul.

Diana Munteanu, declarații despre viața personală

Diana Munteanu a fost căsătorită cu Claudiu Niculescu. După divorț, ea nu a mai apărut public cu niciun partener, însă se mândrește cu băiatul ei. Într-o emisiune recentă la Antena 1, Diana Munteanu a dezvăluit că fiul ei și al lui Claudiu Niculescu îl urmează în carieră pe tatăl lui, băiatul joacă fotbal.

„David, de la doi ani, învârte orice capac prinde prin casă. Mama mi-a zis: Hai mai bine să îl duci la fotbal, că probabil dacă îl duci acolo scapă de treaba asta. Că dacă îl ții, o să își dorească și mai tare. Am zis că îl duc, să facă un pic de mișcare. Am zis că e foarte bine, se mai disciplinează. Uite că nu am scăpat nici în ziua de azi. Eu sunt mamă liniștită. Sunt liniștită pentru că știu că lui David nu îi place deloc să mă audă (n.r. – strigând pe stadion, la meciurile lui). Acum nu mă pot pronunța (n.r. – dacă e talentat la fotbal băiatul ei), dar din ce zice lumea probabil că o avea ceva în genă”, a declarat prezentatoarea.

