Feli nu simte că este momentul să rămână din nou însărcinată, însă în gândul ei a rămas să adopte un copil. Înainte să-l cunoască pe Cătălin, artista își dorea să înfieze o fetiță. În pandemie, Feli a vorbit cu iubitul ei despre mărirea familiei, însă ea nu își mai dorește momentan, asta și pentru că se teme să nu fie o mamă care să facă diferențe între copii.

„Am vorbit foarte multe despre asta cu Cătălin în pandemie și i-am spus că eu simt că aici trebuie să fie totul, dar dorința mea de a adopta tot acolo e. Am o frică să nu fiu genul de mamă care să facă diferența. Una dintre misiuni ar fi să adopt, nu știu când. Înainte să-l cunosc pe Cătălin, ăla era planul. Mă duc, înfiez, eu și fetița mea, singure pe Pământ, noi facem, ducem, creștem. Nu simt momentul încă, eu mai am de învățat foarte multe lucruri. Nora în fiecare zi îmi vine cu câte o lecție”, a spus Feli.

Nora Luna are o legătură specială cu tatăl ei

Viața lui Feli s-a schimbat complet de când a apărut pe lume micuța Nora Luna. Artista spune că fiica sa îi testează toate limitele, iar mama ei o sfătuiește mereu să aibă răbdare. Între fetiță și tatăl său, Cătălin, există o legătură specială.

„Ea scoate din mine cea mai bună versiune a mea ca și om și îmi testează limitele cum nimeni nu mi-a testat până acum. De multe ori îmi apasă butoane (…). Are mama grijă să-mi spună să am răbdare cu ea. Îmi place că are personalitate. E topită după tatăl ei, ei doi chiar sunt o echipă. (…) Iarna trecută a fost prima dată de când a apărut Nora în viața mea și eu m-am dus să dorm separat în sufragerie, avea perioada asta cu dințișorii”, a povestit artista într-un interviu cu Lorena Buhnici, pe canalul său de YouTube.

