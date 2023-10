Flavia Mihășan a decis să se retragă de la „Neatza cu Răzvan și Dani” atunci când a rămas însărcinată prima dată. Vedeta și-a dedicat tot timpul familiei, iar la scurt timp a rămas din nou însărcinată. Acum, că cei doi băieți ai săi au mai crescut și amândoi merg la grădiniță, dansatoarea are mai mult timp liber.

Doar duminica, o singură zi din săptămână, apare Flavia Mihășan pe micul ecran. Și-ar dori proiecte mai mari și este convinsă că acest lucru se va întâmpla la un moment dat.

„E o singură zi, e foarte frumos și foarte mișto, dar este o singură zi și atât. Acum chiar pot să fac mai mult de atât. Sunt sigură că în perioada asta, am așa un feeling și un vibe foarte bun și sunt sigură că va veni ce trebuie. În general în viață nu a trebuit să mă lupt foarte tare, din fericire, ci doar să zic da sau să urc în trenurile care îmi apar în cale. Să vedem ce se întâmplă”, a spus vedeta pentru impact.ro.

„Aștept să vină proiecte care să mi se potrivească, că degeaba vin dacă tu nu mai ești nici ce ai fost”

De când și-a dus băieții la grădiniță, Flavia Mihășan nu mai are un program atât de încărca și așteaptă propunerea pentru proiectul care să i se potrivească.

„Dacă va fi să fie vreun proiect care să mi se potrivească, sigur, da. Așteptam să se apropie etapa asta și Tudor să fie pregătit ca eu să fiu în confort că el a ajuns la vârsta la care trebuie să meargă la grădiniță, adică nu am grăbit procesul acesta. Și pentru că el a ajuns în punctul acesta, eu pot să îmi fac treaba. Aștept să vină proiecte care să mi se potrivească, că degeaba vin dacă tu nu mai ești nici ce ai fost.

Lucrurile sunt mai complexe acum pentru mine, s-au ars niște etape, era absolut firesc să fie așa. Eu sunt altă persoană, îmi plac alte lucruri, trebuie să mă calibrez. Dar pot să fac conținut, ceea ce îmi doream, pot să fac conținut pentru social media pentru că acum am timp, pot să îmi planific niște filmări fără să trebuiască să fiu tot timpul atentă dacă se întâmplă ceva sau dacă plânge vreun copil.”

Flavia Mihășan a terorizat educatoarele de la grădinițele copiilor

Vedeta de la Antena 1 a ales să își ducă băieții la grădinițe diferite. În prima zi de grădiniță a lui Tudor, Flavia Mihășan le-a terorizat cu telefoane pe educatoare pentru a se asigura că totul este în regulă cu fiul ei.

„Superb. Astăzi a fost prima zi a lui Tudor la program lung. Am avut un gol în stomac până l-am luat, dar recunosc că am avut timp și în casă era liniște, mi se părea că aud ceva. Bine, am stat cu doamnele de la grădiniță pe telefoane, cred că le-am terorizat un pic, sincer. «Doamnă, am vorbit acum 5 minute, e la fel, e ok!».

Mi-a fost foarte dor de el, vă dați seama, prima zi fără mami din viața lui! Adică e o etapă, deși oamenii zic: hai, mă, lasă că se obișnuiește! E normal, e o etapă firească, însă asta nu înseamnă că lui nu îi este foarte greu sau și mie. Și eu știu că îi transmit starea mea și am încercat să fiu zen. S-a descurcat mai bine decât Carol, pare că cel mare a plâns mai mult când era la vârsta lui.”