Lăsând la o parte problemele din viața personală, Ioana Ignat s-a concentrat foarte mult pe cariera muzicală și și-a făcut auzită vocea pe mai multe melodii, printre care și „Prin București”, piesă interpretată alături de sora ei, Magda Ignat.

Iar cu această ocazie, cele două surori au vorbit în exclusivitate pentru Libertatea despre viața lor privată și despre cum se înțeleg una cu alta.

„Publicul ar trebui să știe că noi, surorile Ignaț, suntem foarte unite și ne susținem mereu, nu doar pe scenă, ci și în viața de zi cu zi. Suntem exact cum ne vedeți: sincere, puțin nebune și mereu cu zâmbetul pe buze. Viața noastră e plină de schimbări și provocări, dar ne bucurăm de fiecare clipă împreună. Așa cum spunem și în piesa «Prin București»: «Știi deja unde mă găsești»! Asta ne definește cel mai bine: o legătură puternică și multă energie pozitivă”, a spus Magda Ignat.

Invitată recent în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, Ioana Ignat a dezvăluit că în trecut a locuit la mănăstire, astfel că am întrebat-o cum și de ce a luat această decizie.

„E o poveste mai lungă. Am ajuns acolo într-o vacanță de vară, pentru că avem niște rude la mănăstire, și mi-a plăcut atât de mult încât am insistat să rămân și să fac un an de școală acolo. Părinții mei nu au fost foarte încântați la început, dar cum sunt o fire hotărâtă, n-au avut prea mult de ales. Așa am ajuns să locuiesc acolo timp de un an și ceva. Nu a fost neapărat doar locul în sine, ci mai ales oamenii și activitățile care m-au atras. Era o mănăstire foarte complexă, unde se întâmplau mereu lucruri. Nu te plictiseai niciodată.

Poate lumea nu-și imaginează asta, dar era un loc cu foarte multă viață: muncă, rugăciune, ateliere, școală, interacțiune. A fost o experiență care m-a format mult. Eu am în mine o parte disciplinată, perfecționistă, și una artistică, creativă, expansivă. Nu pot spune că le împac perfect, dar învăț să le echilibrez din ce în ce mai bine. Și cred că acel an de la mănăstire a fost un pas important în direcția asta”, a spus Ioana Ignat în exclusivitate pentru Libertatea.

