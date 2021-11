Mihaela Tatu s-a retras din lumina reflectoarelor și s-a concentrat în mare parte pe activitatea de trainer pentru vorbitul în public. După ce a scris istorie cu emisiunea „De 3X femeie” pe care a prezentat-o mulți ani la AcasăTV, vedeta s-a retras din cauza problemelor de sănătate de la vremea respectivă. Mihaela Tatu a renunţat definitiv la proiectele în televiziune în urmă cu aproximativ șapte ani, când a fost diagnosticată cu fibrom uterin.

În ceea ce privește viața personală, Mihaela Tatu a fost căsătorită, dar după 16 ani de mariaj a divorțat brusc. Rodul acelei iubiri e fiica sa. În prezent, fosta prezentatoare de televiziune e singură. A spus și motivul pentru care nu și-a găsit un partener.

„Da, este mai greu. Pe de altă parte, îți vorbesc din perspectiva mea, strict a mea, ce fac altele e problema lor. Pentru că am văzut femei sperate pentru că sunt singure, am văzut femei care au mulțumit cerului că sunt singure, eu îți vorbesc din perspectiva mea și punctul meu de vedere.

Sunt atât de ocupată… sfera mea profesională este între femei și copii. Unde Dumnezeu să mai găsești pe cineva în acest moment, și social…”, a spus Mihaela Tatu în emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Nu m-am preocupat. Îți spun cu mâna pe inimă…asta e. Dacă vin, vin, dacă nu vin, nu vin. Nu m-am preocupat, pentru că am treabă de făcut. Vorbesc foarte serios. Dacă va intra cineva în viața mea, e bine primit, însă nu am răgaz să stau… apropo, fiica mea îmi spune: Mă, mamă, mai expune-te și tu că la tine la poartă sună numai poștașul și gunoierul. Fă ceva.

Baiul e că nu… Mai zic unii că vin bărbați și eu îi intimidez. Nu are ce să caute în fața mea ăla pe care îl intimidez. La urma urmei sunt doar o femeie care a învățat să se descurce singură, care își vede de treabă, care este independentă, însă o femeie are vulnerabilități, are bucurii, de toate…”, a mai povestit Mihaela Tatu la Prima TV.

Mihaela Tatu, despre revenirea în televiziune

Deși a primit multe oferte până acum, Mihaela Tatu a dezvăluit motivul pentru care nu se întoarce momentan în televiziune. Fosta prezentatoare TV nu a găsit încă proiectul cu care să rezoneze și care să o facă să se întoarcă pe micul ecran.

Fosta prezentatoare TV a dezvăluit că a primit mai multe oferte din partea a trei posturi de televiziune, însă a refuzat toate propunerile. „Da. Constant. Anul trecut din partea a 3 posturi de televiziune. Însă unele propuneri le-am refuzat pentru că nu mi-au plăcut formatele și tematica. Iar cu altele nu am rezonat din alte considerente. Și, totuși, la un moment dat, am fost foarte sinceră cu mine. Ca să renunț la ceea ce am dobândit în ultimii 10 ani, respectiv la libertate și mai ales la acest soi de liniște”, a declarat Mihaela Tatu pentru Ciao.

Citeşte şi:

Serghei Mizil, supărat pe Mădălin Voicu de ani de zile. Înainte erau ca frații: „Se bagă în orice și bate câmpii la greu”

Brigitte Pastramă a cedat nervos, după ce a văzut că fiul ei a devastat apartamentul: „Și-a bătut joc de mine”

Cum arată soția lui Victor Pițurcă la 61 de ani. Imagine rară cu Maria, alături de nora ei, Cristina Ich

PARTENERI - GSP.RO FOTO Apariție rară! Cum arată soția lui Victor Pițurcă + s-a fotografiat alături de Cristina Ich

Playtech.ro ȘOC! Câți bani lua Benone Sinulescu de la Stat, de fapt. Soția regretatului artist a rupt tăcerea

Observatornews.ro O tânără în vârstă de doar 17 ani din Italia a murit după ce s-a înfometat pentru a deveni fotomodel: a intrat în comă după ce ajunsese să aibă 26 de kilograme

HOROSCOP Horoscop 28 noiembrie 2021. Capricornii au posibilitatea de a opri întregul flux de gânduri și de a descoperi o soluție

Știrileprotv.ro Prima ţară care îşi închide graniţele din cauza Omicron. Niciun străin nu mai are voie să intre

Telekomsport ALERTĂ | Ce simptome bizare are Omicron, noua tulpină de coronavirus. Specialiştii sunt uimiţi. Primele informaţii oficiale

PUBLICITATE Imagination de la Foreo - masca de față pe care ți-o personalizezi... pe masa din bucătărie