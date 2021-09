Mihaela Tatu s-a retras din lumina reflectoarelor și s-a concentrat în mare parte pe activitatea de trainer pentru vorbitul în public. După ce a scris istorie cu emisiunea „De 3X femeie” pe care a prezentat-o mulți ani la AcasăTV, vedeta s-a retras din cauza problemelor de sănătate de la vremea respectivă. Mihaela Tatu a renunţat definitiv la proiectele în televiziune în urmă cu aproximativ șapte ani, când a fost diagnosticată cu fibrom uterin.

Fosta prezentatoare TV a dezvăluit că a primit mai multe oferte din partea a trei posturi de televiziune, însă a refuzat toate propunerile.

„Da. Constant. Anul trecut din partea a 3 posturi de televiziune. Însă unele propuneri le-am refuzat pentru că nu mi-au plăcut formatele și tematica. Iar cu altele nu am rezonat din alte considerente. Și, totuși, la un moment dat, am fost foarte sinceră cu mine. Ca să renunț la ceea ce am dobândit în ultimii 10 ani, respectiv la libertate și mai ales la acest soi de liniște”, a declarat Mihaela Tatu pentru Ciao.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Vedeta ar accepta să revină în televiziune doar dacă va găsi un proiect care va fi pe placul ei. Mihaela Tatu a explicat ce fel de emisiune și-ar dori să modereze. „Ar trebui sa fie un format care să mă împlinească și să știu că las ceva în urmă. Să fac ceva util. Fie pe social, fie divertisment. Pentru că e o activitate pe care am făcut-o cu pasiune, bucurie și loialitate. Altfel, de ce-aș face-o?! Așa că… cine știe? Portița îmi e deschisă. Vom vedea cine mai intră, cine rămâne și cine e doar în trecere”, a mai declarat pentru sursa mai sus menționată.

Mihaela Tatu a fost afectată de pandemie

Fosta prezentatoare TV a a mărturisit că i-a fost cel mai greu atunci când timp de un an nu a putut să-și strângă fiica în brațe.

„Faptul că nu am văzut-o pe fiica mea un an, anul trecut (însă ne-am luat revanșa anul acesta, oho!). Și mi-au lipsit îmbrățisările. Trebuie să îți spun că trăiesc cumva în paralel cu această poveste a omenirii. Și i-am mulțumit încă o dată tatălui meu. A avut grijă să îmi educe spiritul și mintea pregătite pentru orice. Viața te pune în fața multor încercări pe toate planurile, indiferent de sex, vârstă, moment.

Trebuie să fii pregătit pentru orice. Nimic nu ține o veșnicie. Totul e trecător, de tine depinde cum parcurgi acea perioadă a vieții tale. Cât ești de adaptabil, informat și pregătit pentru a trăi inevitabilul și a nu ieși șifonat din poveste. Să știi să înlături toate sursele de panică gratuită, să nu te cufunzi în stări deprimante, să știi că în sfârșit ai un timp al tău în care poți face ceea ce ți-ai dorit să faci toată viața și nu ai avut timp.

Să profiți de faptul că datorită tehnologiei poți fi oriunde, poți să-ți ajuți semenii și mai ales să fii conștient de cât de fragili suntem și cât de ușor putem fi scoși de pe „orbită”. Cred că ar trebui să fim atenți la felul în care ne creștem copiii. Așa că nu m-am gândit la acceptare, ci la adaptare. Și continui s-o fac”, a declarat Mihaela Tatu.

