Motivul pentru care Nicole Cherry nu s-a căsătorit cu tatăl copilului ei. „Vreau să fac mai multe lucruri înainte”

„Amândoi ne-am dorit să fim părinți. Nu suntem căsătoriți, dar nu a fost o frână asta. Vreau să fac cununie, dar nu acum. Eu îmi doresc să am o rochie … să revin la forma mea inițială, vreau să fac mai multe lucruri înainte.

Nu țin la chestia asta neapărat, că trebuie să fie. Se făcea și e frumos s-o faci, dar asta nu înseamnă că te împiedică cu ceva”, a spus Nicole Cherry la Xtra Night Show, citat de Spynews.

„Am luat șase kilograme în momentul de față. Nu am de ce să ascund. Mă simt foarte bine. Nu am simțit aceste 6 kilograme. Mă bucur că ea crește și se dezvoltă foarte bine. Sperăm că și ultimele 3 luni să fie la fel de bine și să le ținem sub control”, a recunoscut Nicole zilele trecute, pe Instagram.

