Motivul pentru care Pepe nu mai prezintă emisiunea „Splash! Vedete la apă”. „Mai bine am zis mă duc în vacanță”

Invitat în emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani”, de la Antena 1, Pepe a făcut mărturisiri despre „Splash! Vedete la apă”.

„Nu, mă duc în vacanță și sar de acolo și vă trimit imaginile. Eu am prezentat până acum. De fapt, tot ce a fost până acum am prezentat și decât să zică alții că sar bine pentru că am repetat anii trecuți, mai bine am zis mă duc în vacanță”, a declarat Pepe.

De-a lungul sezoanelor pe care le-a prezentat, Pepe a mai avut şi coprezentatoare. Din acest proiect au mai făcut parte Roxana Vancea, Roxana Ionescu „Mama natură”, Bianca Drăguşanu, Diana Munteanu sau Alina Puşcaş, transmite impact.ro.

În noul sezon al emisiunii, Răzvan Fodor le va avea alături de el pe Anna Lesko și pe Ramona Olaru.

„Am fost foarte entuziasmată atunci când mi s-a propus să fiu coprezentator la «Splash! Vedete la apă». E o emisiune plină de emoţie şi de adrenalină, care mi se potriveşte! Abia aştept să cunoaştem vedetele care vor concura, pentru că sunt convinsă că vom descoperi împreună în ei nişte oameni absolut normali, cu frici, fobii şi dorinţa de a-şi depăşi limite poate neştiute nici de ei. Abia aştept să înceapă aventura!”, a declarat Anna Lesko.

„Nu puteam să primesc propunerea de a prezenta «Splash! Vedete la apă» altfel decât cu mult entuziasm.

Show-ul îmi place, l-am urmărit, iar acum, făcând parte din el, pot să vă confirm că sunt trăiri unice, emoţie multă, adrenalină cât cuprinde, dar şi multă distracţie. La cât sunt eu de sociabilă, o să îi molipsesc pe toţi cu energia mea!”, a și mărturisit Ramona Olaru.

