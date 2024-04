Împreună cu Dragoș Paiu și cei doi copii ai lor, Roxana Vancea locuiește în Capitală. Anul trecut, pe perioada verii, vedeta și-a lăsat soțul în București, iar ea a plecat la țară, cu copiii, pentru a se bucura de natură, de aer curat.

Roxana Vancea: „Mă gândesc să mă mut departe de agitația din Capitală”

Tocmai din aceste considerente se gândește ca în viitorul apropiat să se mute definitiv din București și să locuiască la țară. „Încerc să creez amintiri frumoase în fiecare zi cu ei, nu doar când merg la țară, dar trebuie să recunosc că, oriunde i-aș duce, pentru ei nu se compară nimic cu mersul la țară, mai ales că acolo îi au și pe bunici, care îi răsfață nonstop.

Am avut o vară plină, am fost plecată cu ei prin toată țara. Eu ador muntele, și atunci am ales foarte multe locații montane. Am vizitat multe locuri pentru cei mici pe care le aveam de mult timp în plan, am fost la mare, i-am implicat pe cei mici în foarte multe activități la țară.

A fost o vară plină. În fiecare zi mă gândesc să mă mut departe de agitația din Capitală și, cu siguranță, în viitor o să fac asta”, a explicat Roxana Vancea pentru VIVA!.

Cum își crește Roxana Vancea copiii, fără acces la tehnologie

Atât băiatul cel mic al Roxanei Vancea, cât și cel mare nu au voie nici la televizor. Vedeta spune cum a reușit să îi facă pe cei mici să nu fie atrași de gadgeturi. „Sunt total împotriva oricărui tip de device în fața copiilor. Sunt de părere că timpul petrecut cu noi, cu bunicii, interacțiunea cu ceilalți ajută mult mai mult la dezvoltarea lor decât să stea în fața unui ecran.

Sunt n studii care demonstrează că un copil care interacționează cu ceilalți se dezvoltă mult mai frumos decât cei care nu au acest tip de interacțiune. E adevărat că este mult mai greu, pentru că asta presupune un efort mai mare și din partea ta, ca părinte, să îi ocupi mereu timpul cu activități, dar este un câștig de ambele părți, pentru că atât tu, ca părinte, te bucuri de creșterea copilului tău, cât și el de prezența ta, și asta cred că este cel mai sănătos pentru copil”, a mai spus Roxana pentru sursa citată.

Băiatul cel mare deja merge la o școală privată, în timp ce micuțul Zian e acasă, cu mama lui. „La început l-am avut înscris pe Milan la câteva grădinițe private, însă acum este la o școală de stat. Am apreciat că acest tip de învățământ i se potrivește mult mai bine. Milan este acum la grupa 0.

Nu ne-am confruntat cu probleme de integrare în cazul lui, pentru că foarte mulți dintre cei care i-au fost colegi la grădiniță sunt în prezent cu el în clasă. Pe doamna învățătoare a îndrăgit-o din prima și îi place foarte mult tot ce face cu dânsa.

Pe Zian nu l-am înscris încă, fiind perioada cu epidemiile de gripă și rujeolă, am considerat că ar fi indicat să îl protejăm și să mai amânăm câteva luni. Zian își dorește mereu să îl conducem pe Milan la școală atunci când este la noi. Și îl așteaptă nerăbdător în curtea școlii atunci când termină orele.”, a mai dezvăluit Roxana Vancea pentru revista VIVA!

