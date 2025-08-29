Motivul pentru care Sting a fost dat în judecată. La mijloc ar fi vorba despre 500.000 de lire sterline pe an

În timp ce melodia continuă să aducă venituri uriașe, doi dintre membrii trupei The Police, Andy Summers și Stewart Copeland, au decis să-l dea în judecată pe Sting, acuzându-l că i-a exclus de la recunoaștere și de la câștigurile uriașe generate de hitul care a marcat un deceniu.

Procesul reînvie tensiuni vechi

Potrivit relatărilor din presa britanică, procesul a fost deschis la Înalta Curte din Londra și vizează atât plata unor sume compensatorii, cât și recunoașterea oficială a contribuției lui Andy Summers și Stewart Copeland la succesul piesei. Deși Sting figurează ca unic autor, colegii săi de trupă susțin că riff-ul de chitară și contribuția la aranjamentul piesei ar fi fost decisive pentru identitatea muzicală a acesteia.

Cazul vine după ani întregi de tensiuni între membrii The Police, în ciuda tentativelor de reconciliere. Negocierile pentru o soluție amiabilă au eșuat, iar acuzațiile s-au transformat într-un litigiu cu potențial de precedent pentru industria muzicală. O sursă apropiată de Andy Summers și Stewart Copeland a afirmat că „nu mai exista alternativă, pentru că ambii sunt convinși că au fost privați de un câștig la care aveau dreptul”.

„Every Breath You Take” a fost piesa cea mai vândută a anului 1983 și rămâne una dintre cele mai difuzate melodii din toate timpurile. Potrivit organizației BMI, piesa este cea mai transmisă pe posturile de radio la nivel global. Succesul său nu s-a limitat la topuri, ci s-a extins către coloane sonore de filme, reclame și seriale, ceea ce i-a consolidat statutul de clasic al muzicii.

Dincolo de premiile Grammy câștigate, piesa a devenit o adevărată mină de aur. Se estimează că doar Sting ar încasa anual peste jumătate de milion de lire sterline din drepturi de autor! Acesta este și motivul pentru care disputa este atât de aprinsă: nu este vorba despre o melodie uitată, ci despre un evergreen care continuă să producă bani și prestigiu la peste patru decenii de la lansare.

Verdictul, în mâinile instanței

The Police a fost una dintre cele mai influente formații ale anilor 70 și 80, cu hituri precum „Roxanne” sau „Message in a Bottle”, și cu vânzări de peste 75 de milioane de albume la nivel mondial. Totuși, în spatele succesului s-au ascuns mereu tensiuni între cei trei membri, divergențe care au dus la destrămarea trupei în anul 1984.

Reuniunea din 2007 părea să fi adus un armistițiu între foștii colegi, dar conflictul de acum arată că rănile nu s-au închis niciodată. Dacă pe scenă energia lor părea indestructibilă, în culise diferențele de viziune artistică și financiară au continuat să alimenteze resentimentele.

În prezent, decizia finală aparține judecătorilor londonezi, care vor trebui să stabilească dacă Andy Summers și Stewart Copeland au dreptul la compensații și la recunoaștere oficială pentru „Every Breath You Take”. În timp ce avocații celor trei pregătesc argumentele, melodia continuă să răsune zilnic în difuzoare, ironic amintind că fiecare pas și fiecare mișcare sunt atent urmărite.

