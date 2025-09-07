„Normal că m-a afectat foarte mult (n.r. expunerea publică). S-au scris foarte multe neadevăruri. La un moment dat, nici nu am mai dat importanță ce se scrie, că nu aveam nicio șansă. În primul rând, mă deranja pe mine. Ei vorbeau mai puțin cu mine. Eram foarte supărat, foarte nervos.

În ultimii zece, 15 ani, nu am participat la un astfel de eveniment(…) Am căutat să mă detașez un pic de spațiul public, de mass-media(…) Multă lume vrea să vorbească cu mine pe la televiziuni, podcasturi, dar am vrut să am o liniște, fiindcă am avut o viață destul de tumultuoasă(…) Am simțit nevoia asta (n.r. de liniște), de asta am și renunțat să mai antrenez echipa în România. Am vrut să stau liniștit”, a declarat Victor Pițurcă, potrivit Wowbiz.

Edan, fiul pe care Vitor Pițurcă îl are cu Vica Blochina, ajuns la vârsta adolescenței în prezent și a decis să se mute alături de tatăl lui, Victor Pițurcă. Pentru Vica, aceasta schimbare a fost extrem de grea.

„Mi-a fost foarte greu, a fost cea mai grea perioadă. Am avut o perioadă grea din viața mea când am fost însărcinată, după aceea când l-am născut… Iar ulterior mi-a fost foarte greu că s-a mutat de la mine la tatăl lui.

Și nu puteam să înțeleg pentru că tot timpul era lângă mine, cu mine. Eu aveam grijă de cineva. Eu, spre exemplu, nu m-am mutat din România.

Nu e o țară în care toată lumea își dorește să trăiască, puteam să mă mut în America, în Elveția, la Moscova, aveam foarte multe posibilități și trebuia să mă mut, dar datorită copilului nu m-am mutat, nu am făcut niciun pas pentru că mi-am dorit să aibă familie aici. Deodată am rămas singură în casă, iar pentru mine a fost foarte greu atunci.

A fost foarte greu și au fost conflicte destul de urâte. Ele au fost tacite, noi niciodată nu ne-am înjurat sau ne-am vorbit urât. Au fost lucrurile care pe mine mă dureau. Eu trecem prin filtrul meu și nu aveam ce să fac, am suferit foarte tare atunci, m-am îngrășat foarte mult.

Am avut o perioadă foarte grea de depresie, cred că un an și jumătate. M-am rugat foarte mult. Nici măcar nu a luat hainele. A fost momentul când era pandemia, eu am plecat în Thailanda, copilul a zis că nu vrea să vină, că vrea să facă Revelionul și Crăciunul cu tatăl. Era ok pentru că oricum făcea sărbătorile cu el, iar când m-am întors, el a zis că nu mai vine. La un moment dat, el a rupt relația cu mine”, a povestit la un moment dat Vica Blochina.

