Ariana Grande s-a impus la trei categorii: „Artist of the Year”, „Best Art Direction” (pentru videoclipul „7 Rings”) şi „Song of the Summer” („Boyfriend” – cântat împreună cu Social House).

Taylor Swift a câştigat două trofee: „Video of the Year” şi „Video for Good”, pentru „You Need to Calm Down”. Videoclipul cântecului „Me”, pe care îl interpretează împreună cu Brendon Urie de la Panic! At The Disco, a primit premiul categoriei „Best Visual Effects”.

Taylor Swift a câştigat două trofee (Hepta)

Cântăreaţa electro-pop Billie Eilish a fost câştigătoarea categoriilor „Best New Artist” şi „Push Artist of the Year”. Clipul piesei ei „Bad Guy” a fost premiat pentru montaj.

Atât Billie Eilish, cât și Ariana Grande au lipsit de la ceremonie.

Cântăreaţa rap Missy Elliott a fost recompensată cu Michael Jackson Video Vanguard Award pentru întreaga sa carieră. Cardi B i-a înmânat statueta artistei, după ce fusese ea însăşi premiată la categoria „cel mai bun videoclip hip-hop”, potrivit Agerpres.

„Am plâns la fiecare premiu”, a reacţionat Missy Elliott, vizibil emoţionată de complimentele ce i-au fost adresate de Cardi B.

Missy Elliott, recompensată pentru întreaga sa carieră (Hepta)

Cântecul anului a fost desemnat „Old Town Road (Remix)”, cântat de Lil Nas X şi Billy Ray Cyrus, cel mai bun grup a fost desemnat BTS, ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho au fost câştigătorii categoriei „Best Latin” cu videoclipul „Con Altura”, iar Panic! At The Disco s-a impus cu „High Hopes” la categoria „Best Rock”.a.

Mai multe staruri rap din New Jersey, inclusiv Redman şi Naughty by Nature, au urcat pe scenă în cadrul galei.

Redman şi Naughty by Nature la

Video Music Awards 2019 (Hepta)

