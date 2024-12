Iată că PRO TV a luat decizia de a-i aduce înapoi pe Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu, iar show-ul a redevenit lider în preferințele telespectatorilor.

Alături de cei trei chefi, la PRO TV a ajuns și Gina Pistol, care era prezentatoare la „Chefi la cuțite”. Astfel, echipa a fost completă! „Mi-a fost foarte greu să mă despard de ei și tocmai de-aia m-am bucurat foarte mult că am putut să mă întorc în aceeși echipă”, a spus soția lui Smiley pentru Libertatea.

Nu se aștepta la atâtea schimbări

La finala MasterChef România 2024, care a fost filmată live și a fost câștigată de Georgiana Ene, Gina Pistol ne-a oferit mai multe detalii despre cum a fost acest sezon al emisiunii pentru ea, dar și cum i s-a părut întregul an 2024.

„Noi am început filmările la sfârșit de primăvară și acum suntem în decembrie. Nu știu, a fost… Oricum, n-am înțeles nimic din anul ăsta. A fost… inclusiv MasterChef, sezonul ăsta, a fost atât de intens și atât de… Acum am fost în Odorheiu Secuiesc, acum eram în București, acum eram la Constanța, acum… A fost foarte mișto.

Dar nu mi-am propus nimic pentru anul ăsta, la sfârșit de 2023. Nu-mi fac rezoluții, pentru că dacă îmi pun în gând că vreau anul viitor să fac nu știu ce, încep să pun presiune pe mine. Sunt genul ăla care, dacă îmi spui să fac un lucru, trebuie să îl duc la final. Și așa pun presiune pe mine. Și am zis că nu, las lucruri să se întâmple și atunci când se întâmplă, încerc să le fac să iasă bine.

A fost un an profesional foarte bun, dar a fost un an ciudățel. Nu știu, eu așa l-am simțit și am văzut că și oamenii din jurul meu l-au simțit la fel. Așa un an… Un an ciudățel, nu știu să explic. Din punct de vedere energetic. Dar profesional, un an foarte bun”, ne-a spus Gina Pistol.

Care e principalul adversar al concurenților

Actuala prezentatoare de la MasterChef și-a amintit și că a fost concurentă în show-ul de la PRO TV, în ediția intitulată „Proba celebrității”, care a fost câștigată de Elena Lasconi, astfel că asta a ajutat-o să fie mai apropiată de concurenții din acest an.

„Eu am fost concurent într-o ediție MasterChef, dar e cu totul altceva, ce să zic. Emoțiile alea pe care le trăiești la bancul de gătit sunt, Doamne… Tocmai de asta îmi este și ușor să-i înțeleg și să fiu alături de ei, pentru că știu exact prin ce trec. Eu mă simt mai apropiată de ei, pentru că așa sunt eu ca fire, ca om. Dar știu ce înseamnă de acasă, de pe canapea, să vezi o probă care ți se pare foarte ușoară și zici: «Dar ce ți-a fost așa greu să faci nu știu ce?».

Dar când ești aici, timpul care pune presiune pe tine, faptul că îți dai seama că dacă nu faci nimicul ăla, simplu, nu-l faci cum trebuie, e posibil să pleci acasă. Și e ceva… Doar un om care a concurat poate să înțeleagă lucrurile astea. Presiunea timpului și emoțiile, cum ți le gestionezi, sunt foarte periculoase pentru concurenți”, a mai afirmat soția lui Smiley în exclusivitate pentru Libertatea.

