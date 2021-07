„L-am luat cu note bune. Acum mă pregătesc de facultate”, a spus aceasta pentru fanatik.ro.

Nadine nu se oprește însă aici, își dorește să urmeze cursurile unei facultăți.

„Caut o facultate de psihologie, dar care să aibă cursuri la distanță. Mă gândesc atât la una în țară, cât și în străinătate”, a mai adăugat ea precizând că planurile i-au fost date peste cap.

„Din păcate, de anul asta, Universitatea din București a scos cursurile la distanță de la facultatea de psihologie așadar trebuie să mă reorientez.”, a mai spus ea.

Nadine a susținut Bacalaureatul pentru a doua oară

Pe blogul ei, Nadine a dezvăluit acum ceva vreme cum a ajuns pe băncile liceului din nou.

„În 2003 am dat examenul de bacalaureat, după ce am absolvit un liceu cu profil Matematică–Fizică. Am picat examenul la matematică, eu având deja biletul cumpărat pentru a pleca din ţară. (…)

În 2010 m-am întors în ţară, m-am căsătorit, am făcut un copil şi am realizat că nu vreau să profesez actoria pentru că nu îmi place…”, a povestit Nadine.

„M-am reînscris la bac, însă am realizat că nota pe care o voi lua la bac, nu va reflecta omul care sunt azi, nivelul informaţiilor acumulate sau calitatea lor, cât nu va reflecta nici potenţialul meu academic.

Nu m-am prezentat la examen şi am decis să mă reînscriu la liceu, din nou, din clasa a 9 a. Zis şi făcut”, a mai spus ea, precizând că s-a înscris la o școală privată.

