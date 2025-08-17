De meserie tattoo artist, el îmbină duritatea masculină, marcată și de faptul că se joacă cu focul pentru a crea spectacole de neuitat, cu sensibilitatea care poate fi evidențiată prin lucrurile pe care le scrie.

Libertatea a stat de vorbă cu Narcis Bujor și, pentru că Ella Vișan a vorbit cu Teo Costache despre tatuaje, iar meseria lui este de tattoo artist, l-am întrebat pe bărbat dacă a avut clienți în Thailanda, pe care să-i tatueze în timpului emisiunii de la Antena 1.

„Unde? În Thailanda? Da, am avut clienți. Dar n-am voie să zic. Nu, eu nu-mi fac tatuaje decât la prietenii mei. Acolo nu mi-am făcut. Au fost și tatuaje, la un moment dat, dar nu pot să zic cine, cum, ce…”, a spus Narcis Bujor în exclusivitate pentru Libertatea.

De la ispita masculină am vrut să aflăm și cum s-a simțit când a participat la Insula Iubirii 2025, față de anii trecuți, în care a urmărit emisiunea doar la televizor.

„Nu știu cum s-a simțit sezonul trecut acolo, dar la televizor a arătat foarte bine. Acum aștept să văd cum arată și ăsta. Îți dai seama că noi… Practic știm doar jumătate de poveste și nici aia întreagă, știi? Uneori se întâmplau lucruri în casă de care nici noi n-aveam habar, știi? Deci nu știam nici ce se întâmplă tot la noi în casă, cu atât mai puțin ce se întâmplă în partea cealaltă.

Acum când o să vedem… O să vedem și noi tot ce s-a întâmplat, tot. M-au surprins foarte multe lucruri. Nici măcar asta nu pot să zic. O să vedem”, a adăugat Narcis Bujor.

Întrebat dacă în prezent este un bărbat singur sau dacă a plecat cu cineva de la Insula Iubirii 2025, Narcis Bujor nu a vrut să ne ofere un răspuns exact: „Nici asta n-am voie să spun, nu. Și nici nu cred că e relevant dacă sunt sigur sau nu. Nu e nimeni cu adevărat sigur”!

