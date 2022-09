În urmă cu câteva luni, Daniela Crudu a avut o ieșire nervoasă în show-ul „Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară” și a intrat în conflict cu nea Marin. Fosta asistentă TV s-a simțit jignită după ce celebrul coregraf a făcut câteva comentarii despre aspectul ei fizic și despre intervențiile estetice pe care și le-a făcut. Daniela s-a enervat și a aruncat cu niște flori în prezentatorul TV.

„Pe mine nu mă jignește nimeni în halul ăsta. Până când? Eu te respect, dar nu mă jignești în halul ăsta! Până când? Până când să te suport? Cum să spui așa? Eu sunt fată bună, mă faci nasoală, mă faci… Nu mai vreau! Gata. Nu mai vreau să stau”, a spus ea.

Nea Marin declarase: „Arată-mi și mie o fotografie cu tine înainte să te ciopârțești. Eu vreau să te văd. Arăta atât de bine Cruduța înainte, era un copil din ăla pur, curat, era frumoasă! Mie îmi plăcea de ea cum era!”.

Zilele trecute, în publicația menționată la începutul articolului a apărut o informație potrivit căreia nea Marin ar fi lovit-o cu pumnul în cap pe Cruduța în urma discuției aprinse pe care au avut-o la filmări. „Nu pot comenta subiectul vostru. Nu am voie să vorbesc!”, le-a spus Daniela jurnaliștilor care au sunat-o să afle adevărul.

„N-am lovit în față nici măcar un bărbat”

Nea Marin neagă această poveste și susține că nu a lovit niciodată o femeie. Prezentatorul de la „Poftiți pe la noi” a mărturisit că Daniela Crudu s-a simțit foarte bine în emisiunea lui.

„N-am lovit în față nici măcar un bărbat. Dar mai ales o femeie! Doamne, Dumnezeule, niciodată nu am făcut asta. Copiii ăstia nu au ce face, își fac de lucru. Ea a fost ani de zile la noi la emisiune. S-a simțit foarte bine. Dar are și ea problemele ei, a plecat din țară, e treaba ei. Eu am lucruri mai importante de făcut”, a spus nea Marin, pentru Impact.

