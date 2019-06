„Nicolae Guță, ca să îi arate că nu îl interesează nimic altceva, a decis să treacă o parte a averii pe numele ei. Adică, în momentul în care devine mamă, devine și proprietara unui apartament de lux din București, iar Nicolae Guță este decis să îi deschidă un cont cu 100.000 de euro în el. Și, în plus, i-a promis că îi va fi alături, că ei sunt soț și soție, că nu are de gând să divorțeze sub nicio formă. Cristina a fost mulțumită, ea e acum liniștită cu privire la viitorul ei și al copilului. (…) Guță i-a promis Cristinei că nu o va obliga să mai aibă altă sarcină şi că îi va fi fidel toată viaţa, că o va ţine de nevastă pentru totodeauna. Şi, aşa e fericit, vrea să devină tată pentru încă un băiat”, a spus un apropiat de-al familiei manelistului Nicolae Guță, potrivit Wowbiz.

