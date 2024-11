Nicolai Tand, cunoscutul chef și unul dintre concurenții sezonului actual al show-ului Asia Express, a oferit recent detalii neștiute despre copilăria sa dificilă, care a impresionat profund publicul. Într-un podcast recent, Nicolai Tand a dezvăluit că a crescut într-o familie marcată de sărăcie și a fost nevoit să cerșească în copilărie pentru a-și ajuta familia. Pierderea tatălui său la doar 12 ani a lăsat-o pe mama sa singură cu toate responsabilitățile, iar el a încercat să o sprijine cum a putut.

Drumul lui Nicolai Tand spre succes nu a fost ușor, dar determinarea și pasiunea pentru gastronomie l-au propulsat printre cei mai respectați bucătari din România. Alături de Sorin Brotnei, fost membru al trupei Akcent, bucătarul formează una dintre echipele care se luptă pentru marele premiu al competiției Asia Express. De-a lungul emisiunii, cei doi s-au remarcat prin rezistență și entuziasm, câștigând aprecierea telespectatorilor.

„Am rămas fără tată la 12 ani. Mama mea mi-a fost și tată, și mamă. Eu fiind mezinul, mergeam la lucru, la fân, împreună cu ea, ca să facem bani. Nu am studii superioare, ca să nu muncească ea pentru mine. Am doar zece clase, pentru că nu mi se părea corect să meargă ea și să muncească singură, ca să-mi dea mie bani să mă duc la liceu. Așa am gândit eu atunci. (…)

Mult mai târziu m-am angajat la Ambulanță. Nu am avut un an acte, tot m-au amânat, m-au expulzat și eu n-am vrut să plec. N-am avut acte, doar la negru am lucrat. Pe șantier, mai făceam niște șmecherii la niște mașini de cafea, am vândut ziare, am cerșit, am cerșit pe bune”, a declarat Nicolai Tand în podcastul „La Mijloc”.

Chef Nicolai Tand a lucrat ca barman

Chef Nicolai Tand a împărtășit și amintiri inedite din tinerețe, povestind cum, într-o încercare de a scăpa de greutăți și de a se dezvolta pe plan personal, a ales să lucreze ca barman, unde întâlnea manechine și femei din agențiile de modelling, ceea ce l-a motivat să aspire la o viață mai bună.

„Eu voiam în sală pentru că aveam niște cliente… toate agențiile de manechine veneau și mâncau la noi. În fața barului erau numai gagici, nu mai voiam să stau în spate. Eu curățam pahare, spălam vasele”, a mai spus concurentul de la Asia Express.

