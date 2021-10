Mândră nevoie mare de bijuteria primită de la partenerul de viață, Nicole Cherry a scris alături de imagine un mesaj: „Pentru totdeauna”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

„Nu ne-am căsătorit. Este un inel pe care tot de la Florin îl am, mi l-am dorit, e un inel simbolic, atât. Cel oficial nu a venit, dar nu ne grăbim pentru că nu trebuie să oficializăm nimic. E clar că pentru noi este oficial deja”, a declarat Nicole Cherry în urmă cu ceva timp.

Ce spunea despre decizia de a deveni mamă

Invitată în cadrul emisiunii „La Măruță”, de la Pro TV, artista a făcut declarații surprinzătoare despre relația ei și despre decizia de a deveni mamă.

„Eu de obicei am făcut ce m-a tăiat pe mine capul, n-am ascultat pe nimeni. Când îmi zicea cineva că de ce mă gândesc că o să rămân mereu cu Florin spuneam de ce să nu mă gândesc că o să rămân mereu cu Florin și dacă nu o să rămân, o să fiu la fel de fericită. Când am decis să fac un copil, a contat că am pe cine să mă bazez, pe Florin.

Mi-am dorit acest copil, el are 31 de ani, el e bărbatul cu care vreau să rămân, sarcina a fost programată, mi-am dorit să am un copil Săgetător.

După ne-au luat emoțiilor, nu ne e teamă, cred că suntem prea tineri ca să conștientizăm ce ne așteaptă”, a declarat Nicole Cherry la emisiunea „La Măruță”.

Citeşte şi:

Frankfurter Allgemeine Zeitung citează jurnaliștii Libertatea despre România: „Riscul ca banii europeni să genereze nu integritate și prosperitate, ci mai multă corupție și incompetență”

Ministrul educației, despre învățătoarea amenințată cu moartea după ce a vorbit elevilor despre vaccinare: „Am sunat-o să-i spun că o susțin. Sunt mândru de ea“

Cum e să vizitezi viitorul a 15 țări în trei zile, într-o aventură ruptă din filmele SF

PARTENERI - GSP.RO Prima replică a lui Reghecampf, după ce Anamaria Prodan l-a pus la zid: „A venit momentul”

Playtech.ro Postul TV din România, amendă uriașă din cauza Dianei Șoșoacă. Ce a spus senatoarea în direct

Observatornews.ro "Bate Poliţia ăsta, bă!". Doi polițiști locali, luați la pumni în centrul Timişoarei, în miez de noapte

HOROSCOP Horoscop 24 octombrie 2021. Berbecii au parte de o zi care îi invită la recunoașterea unor erori față de sine

Știrileprotv.ro Din 7.000 de angajați ai Primăriei Capitalei, 1.500 nu fac nimic, dar sunt păstrați în funcții

Telekomsport Calvar pentru o tânără. Ce a putut să păţească după 10 partide de amor într-un timp atât de scurt

PUBLICITATE Curățarea nu este același lucru cu dezinfectarea. Află care sunt diferențele