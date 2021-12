Nicoleta Dragne a răbufnit după ce în presă s-a scris că a fost dată afară de la „Bravo, ai stil! Celebrities” după ce ar fi încălcat regulile emisiunii. Mai exact, concurenta le-a spus telespectatorilor să nu o mai voteze prin intermediul SMS-urilor. După ce s-a spus că a fost eliminată, fosta ispită de la „Insula iubirii” a infirmat zvonurile apărute și a explicat că nu a fost dată afară din emisiune, ba chiar are o relație foarte bună cu cei din producție.

„Terminați cu prostiile! Dacă va fi să fiu eliminată, atunci voi fi eliminată la o gală din emisiune. Asta se va întâmpla într-o gală eliminatorie pe baza voturilor telespectatorilor. Nu dă nimeni pe nimeni afară, nu descalifică nimeni pe nimeni și prostii de genul acesta. Cel puțin nu s-a întâmplat până acum și nu se va întâmpla în cazul meu, pentru că știu să respect oamenii cu care lucrez. Nu am avut niciodată probleme de genul ăsta să mă cert cu producția. Doamne ferește! La orice proiect am lucrat m-am înțeles foarte bine cu oamenii. Că am divergențe cu colegele mele este cu totul diferit. Nu are legătură cu producția. Totul este ok. Dacă mai sunt în emisiune sau nu… vom vedea pe parcurs. Ăsta e clar un lucru pe care nu pot să vi-l comunic, dar restul chestiilor nu sunt adevărate”, a spus Nicoleta Dragne pe una dintre rețelele de socializare.

Cine este Nicoleta Dragne de la „Bravo, ai stil! Celebrities”

Pasionată de modă, mereu în pas cu trendurile în materie de fashion, Nicoleta Dragne a acceptat provocarea „Bravo, ai stil! Celebrities” cu brațele deschise și mărturisește că își dorește ca prin participarea ei în această competiție să câștige atât pariul cu sine, cât și să iasă din zona sa de confort vestimentar.

A fost o surpriză pentru concurente, jurați, dar și pentru telespectatori în momentul în care aceasta și-a făcut apariția în platoul emisiunii de la Kanal D.

A locuit o perioadă în Anglia, acolo unde reușise să deschidă o firmă de curățenie. La un moment dat, Nicoleta Dragne s-a întors în România pentru a participa la „Insula iubirii”, iar afacerea a lăsat-o în grija unei prietene.

În România, Nicoleta Dragne de la „Bravo, ai stil! Celebrities” și-a deschis un magazin online cu haine, afacere pe care o are împreună cu sora ei. Despre viața amoroasă, ea povestea că a avut o relație timp de foarte mulți ani în Anglia, însă când a ajuns în România și-a dat seama că era o relație toxică și a încheiat totul.

Nicoleta Dragne are un băiețel împreună cu un fost concurent de la „Insula iubirii”, pe nume Bruno Alin. Cei doi s-au despărțit, însă au rămas în relații bune de dragul fiului lor, Vladimir.



