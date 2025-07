În ultima vreme, au circulat numeroase zvonuri privind o posibilă despărțire între Cătălin Botezatu și Nicolle Fota. Celebrul designer nu a oferit nicio confirmare legată de aceste speculații, dar nici nu le-a infirmat, ceea ce a alimentat și mai mult curiozitatea publicului. În ceea ce o privește pe tânără, ea a negat orice informație despre o ruptură în cuplu. Cu toate acestea, tânăra a ales acum să plece singură în vacanță.

Escapadă luxoasă în Turcia pentru Nicolle Fota

După ce a trecut cu bine de examenul de Bacalaureat, Nicolle Fota a decis să se răsfețe cu o vacanță binemeritată în unele dintre cele mai spectaculoase destinații din Turcia. „În sfârșit am terminat examenele și pot să călătoresc. Legat de facultate, voi aplica în luna septembrie.

Prima destinație a fost Bodrum, am stat câteva zile în Yalikavak Marina, apoi am stat câteva nopți într-una dintre cele mai frumoase vile din Göcek, pe munte, cu o priveliște superbă. După, am vizitat mai multe insule din zonă, prefer locurile mai retrase, mai puțin populate. Acum sunt în Antalya, de data aceasta nu mai sunt pe yacht și voi pleca spre Istanbul.”, a povestit Nicolle pentru Spynews.ro.

În această călătorie nu l-a avut alături pe Cătălin Botezatu, ci pe o prietenă apropiată. Tânăra a dezvăluit că, în ultima vreme, relația lor a trecut printr-o perioadă mai distantă, pe fondul agendei încărcate a designerului.

„Am plecat alături de o prietenă în vacanță. Cătă este în Oradea, cu treabă. Ne-am distanțat puțin în ultima perioadă, nu știu ce să vă spun mai mult despre asta. Ne-am distanțat, în sensul că are foarte multe activități, este foarte mult plecat și nu vreau să mă implic în asta sau să îl încurc cu ceva. Cât despre mine, după perioada aglomerată pe care am avut-o, prefer să mă relaxez. Am luat o pauză de la tot. Nu e vorba despre nimic altceva, doar că are foarte multă treabă și este plecat mereu.”, a explicat Nicolle.

Prima vacanță doar cu o prietenă

Aceasta este prima experiență de acest fel pentru Nicolle, care recunoaște că, deși atrage privirile bărbaților, nu este interesată de avansurile acestora. Timpul petrecut alături de prietena ei este dedicat relaxării și distracției. „Este prima astfel de experiență, să vin cu o prietenă în vacanță.

Nici eu, nici prietena mea nu suntem interesate de abordările domnilor, însă da, într-adevăr, ne amuzăm pe această temă. Shopping nu am apucat să facem, fiind mai mult pe yacht, dar plănuim să facem și acest lucru în următoarele zile, și, sincer, abia aștept. Mi-ar plăcea să plec lunar într-o astfel de vacanță, însă cu siguranță nu voi reuși să fac acest lucru, dar mi-aș dori să o fac cât de des se poate.”, a adăugat modelul.