Această investiție a Simonei Halep marchează o nouă etapă în viața sportivei după retragerea sa din tenis. Complexul National Golf & Country Club, situat în Niculești, la nord de Capitală, este locul unde Simona a ales să-și stabilească noua reședință.

Ansamblu rezidențial de lux include un club privat de golf, oferind un stil de viață rafinat pentru rezidenții săi.

Detalii despre noua casă a Simonei Halep

Vila achiziționată de Simona are o suprafață construită impresionantă de 255,4 metri pătrați. Aceasta dispune de trei dormitoare spațioase și două băi moderne. Locuința face parte dintr-un proiect mai amplu care cuprinde 173 de vile și 111 apartamente, toate concepute pentru a oferi un nivel ridicat de confort și intimitate.

Un aspect notabil al noii case a Simonei este eficiența sa energetică. Conform comunicatului emis de National Golf & Country Club, „este o locuință eficientă energetic, datorită sistemului de panouri solare care va produce energia necesară consumului casnic”.

Vila Simonei Halep include trei dormitoare și două băi. Este o locuință eficientă energetic, datorită sistemului de panouri solare care va produce energia necesară consumului casnic.

Unitatea beneficiază de finisaje premium și interioare luminoase, cu tavane înalte și suprafețe vitrate generoase. Casele din cadrul resortului sunt concepute pentru a răspunde celor mai înalte standarde de confort, funcționalitate și intimitate – cu suprafețe construite între 50 și 100 mp pentru apartamente și între 255 și 412 mp pentru vile, cu livrare etapizată.

Prima fază a fost deja finalizată și vândută, iar faza a doua este în curs de dezvoltare, cu termen de finalizare estimat pentru iunie 2026. Ultima fază este planificată pentru inaugurare în toamna anului 2027”, au mai anunțat dezvoltatorii.

Golful – noua pasiune a Simonei Halep

Achiziția acestei proprietăți vine în contextul în care Simona Halep a dezvoltat o pasiune pentru golf. Această nouă preocupare a început în perioada suspendării sale din tenis, oferindu-i o modalitate de a-și menține activitatea fizică și de a se relaxa.

Într-o declarație pentru National Golf & Country Club, Simona a mărturisit: „Stând în natură, văzând atâta verdeață, mă ajută tare mult să-mi relaxez mintea, pentru că au fost ani foarte grei în tenis. Trăiesc fiecare zi cu multă bucurie și încerc să descopăr lucruri pe care nu le-am făcut niciodată”.

Pe site-ul complexului, o vilă ca a Simonei Halep, din categoria 4, are un preț de 560.000 de euro + TVA. Prețurile acestor vile pornesc de la 490.000 euro + TVA (tipul 1) și ajung până la 730.000 de euro + TVA (tipul 9), potrivit sursei citate.

Perspective

Această investiție imobiliară sugerează că Simona Halep se pregătește pentru o nouă etapă a vieții sale, concentrându-se pe relaxare și explorarea unor noi pasiuni. Complexul rezidențial în care și-a achiziționat casa oferă nu doar confort, ci și oportunitatea de a practica golful, sport care pare să-i aducă multă satisfacție.

Așadar, achiziția acestei case de lux de către Simona Halep reprezintă mai mult decât o simplă investiție imobiliară. Este un simbol al tranziției sale de la viața de sportiv de performanță la o nouă etapă, marcată de relaxare și descoperirea unor noi pasiuni.

