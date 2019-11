De Florian Gheorghe,

Nu că nu și-ar permite, din punct de vedere financiar, să-și scoată zilnic mașina din garaj, dar Gabriel Fătu pare un tip extrem de calculat. Astfel, și-a dat seama că este o soluție mai mult decât convenabilă să circule cu transportul în comun atunci când merge la teatru, acolo unde are chiar funcția de director. “În loc să șofez, să mă enervez, pot să visez cu ochii deschiși, văd cum își duc oamenii viețile, interacționez, mă gândesc relaxat la problemele pe care le am de rezolvat. Pot să învăț roluri, căci nu am probleme să citesc tare, în autobuz. Probabil mulți mă cred un pic dus când fac asta, însă îmi place să văd reacțiile multora când mă aud citind. Mulți n-au uitat de farsele mele și se uită în jur crezând că sunt în mijlocul unui scenariu. Revenind, poftim, am cartelă de credit transport în comun, așa că sunt în regulă”, ne-a mărturisit actorul chiar în timp ce se afla în autobuz, spre centru.

Și, semn că aceste călătorii nu sunt o simplă întâmplare, Fătu pare că-și dorește să-i convingă și pe alții să-I calce pe urme: “Mulți cred că autobuzul, tramvaiul, metroul sunt o formă intermediară de a călători până își permit un automobil. Eu l-am lăsat în parcare, automobilul meu a devenit doar de weekend, pentru vacanțe în familie. Eu nu sunt chiar o vedetă, n-am un statut care să mă împiedice să urc în autobuz”, ne-a mai spus Fătu, de altfel un fan al mașinilor luxoase și puternice.

