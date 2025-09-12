Cântăreața a stârnit valuri pe Instagram după ce a postat un clip în care apare într-un costum de baie minuscul, dar momentul care a atras atenția tuturor a fost acela când Nicole Scherzinger a fost la un pas să cadă în apă. Artista a tratat situația cu umor și a transformat-o într-un episod apreciat de fani, care i-au lăudat eleganța chiar și atunci când s-a împiedicat.

În imaginile postate pe rețelele sociale, Nicole Scherzinger a purtat un bikini albastru clasic, accesorizat cu o pereche de ochelari aviator și un look natural, cu părul ud. În timp ce defila pe nisip pe acordurile piesei „Lucky” a lui Britney Spears, artista a încercat o plimbare de catwalk, dar a sfârșit prin a se dezechilibra în apă. Zâmbetul și autoironia cu care a gestionat scena i-au cucerit instantaneu pe urmăritori.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 17

Comentariile fanilor nu au întârziat să apară, mulți considerând că și-a păstrat grația chiar și în momentul stângaci. „Nu am văzut pe nimeni să cadă atât de elegant”. Nicole Scherzinger a rezumat perfect situația în descrierea postării: „Când norocul lovește”, adăugând câteva emoticoane amuzante.

Recomandări Noi detalii din ancheta criminalului Emil Gânj. Cine îl protejează pe bărbatul care a omorât-o pe Anda Gyurca: „Doarme în pat și mănâncă ciorbă!”

Dincolo de momentul de pe plajă, Nicole Scherzinger a dat de înțeles că ar urma o revenire a trupei Pussycat Dolls. Recent, artista a purtat un lanț masiv pe care era scris numele formației, un detaliu care a alimentat speculațiile despre o posibilă reuniune.

Grupul, care a cucerit topurile la mijlocul anilor 2000 cu hituri precum „Buttons” și „Dont Cha”, s-a destrămat oficial în 2010. Încercarea de relansare din 2020 a fost zădărnicită de pandemie, iar ulterior au apărut și tensiuni interne. Nicole Scherzinger a fost acuzată atunci că ar fi cerut un control mai mare asupra proiectului, acuzații pe care le-a respins. În ciuda acestor obstacole, publicul încă speră la o întoarcere spectaculoasă a trupei.

Pe lângă muzică, Nicole Scherzinger s-a reinventat pe scenă și în lumea teatrului. După succesul uriaș de pe West End, unde a primit Premiul Olivier pentru rolul Norma Desmond din Sunset Boulevard, artista se pregătește acum să debuteze pe Broadway.

Pentru artistă, această experiență este un vis devenit realitate. „Am visat dintotdeauna să joc pe Broadway și iată că acest moment a venit. Este cel mai bun rol și cea mai bună perioadă din viața mea”, a mărturisit vedeta. Ea a subliniat totodată dificultatea rolului, dar și satisfacția imensă pe care i-o aduce fiecare reprezentație.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE