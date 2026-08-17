O turistă care s-a cazat la Ementi Residence by Mihai Trăistariu, în Mamaia, i-a acordat nota 4 și a povestit ce a nemulțumit-o. Oana a apreciat amplasarea și sistemul de acces, însă a reclamat probleme legate de curățenie, lenjerii, prosoape, veselă și mobilier.

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Ce a nemulțumit-o pe turistă la cazarea din Mamaia

Oana a ales să se cazeze la Ementi Residence by Mihai Trăistariu din Mamaia, iar experiența sa a fost una împărțită între câteva aspecte apreciate și mai multe probleme reclamate în recenzia sa.

Turista a precizat că locația este unul dintre principalele avantaje ale proprietății, fiind situată în apropierea plajei. De asemenea, a apreciat sistemul de acces și dotările disponibile în garsonieră. „Locația este bună, foarte aproape de plajă. Sistemul de intrare în locație este foarte OK — yala electronică te scutește de grija cheii. Mașina de spălat funcționează, există uscător, masă de călcat, fier de călcat și uscător de păr”, a scris turista în recenzie.

Probleme reclamate la curățenie și veselă

După aspectele pozitive, Oana a enumerat mai multe lucruri care i-au creat o impresie negativă. Printre acestea s-au numărat lipsa unui cuptor cu microunde, dar mai ales ceea ce turista descrie drept probleme de curățenie și întreținere.

„Cel mai mare minus este că nu a avut un cuptor cu microunde. Apoi… curățenia. Pereții sunt plini de ulei de la gătit, gresia îmbâcsită de ulei (în zona plitei), iar tot ce ține de veselă lasă foarte mult de dorit (lingurițe murdare de lapte, ibric de care ți se lipește mâna de la grăsime, oală cu mâncare arsă pe interior, pahare extrem de murdare). Au fost, cred, cinci sau șase prosoape pe cameră (un număr bun), dar luate de la pomană: unul roz, unul verde, unul cu floricele, unul mic, unul mare. Lenjeriile pătate, scămoșate, aveau la bază culoare albă, dar la momentul folosirii noastre erau gri… doar două perne cât de cât OK, dar miroseau extraordinar de urât — la fel ca și șifonierul.”

Potrivit recenziei, problemele nu s-ar fi limitat la obiectele folosite în bucătărie sau la lenjerie.

Turista reclamă și starea mobilierului

Oana a susținut că mai multe piese de mobilier prezentau semne de deteriorare. În opinia sa, masa extensibilă și canapeaua din cameră erau parțial rupte.

„Masa extensibilă din cameră era parțial ruptă, canapeaua din cameră parțial ruptă (mânerele mai aveau puțin și se detașau). Noi am stat foarte puțin în cameră și nu pot să zic că a fost chiar o tragedie, chiar dacă am avut trei copii cu mine, dar nu mă mai întorc. Este păcat, pentru că locația este excelentă, dar condițiile nu sunt deloc cum este prezentată locația pe Booking.”

Nota acordată de turistă: 4 din 10

În urma experienței, Oana a acordat cazării nota 4 pe Booking.com. Din recenzia sa reiese că amplasarea aproape de plajă și dotările funcționale nu au fost suficiente pentru a compensa problemele reclamate în ceea ce privește curățenia, obiectele din cameră și starea mobilierului.

Recenzia reprezintă experiența și opinia unei singure persoane și nu stabilește, de una singură, condițiile generale ale proprietății. Nu este prezentat în informațiile furnizate un punct de vedere al reprezentanților Ementi Residence sau al lui Mihai Trăistariu cu privire la observațiile făcute de turistă.

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