Oana Ciocan a născut un băiețel astăzi, 4 iunie 2025. Vizibil emoționat, dar foarte fericit, Jador a intrat în spital cu un buchet mare de trandafiri roșii pentru soția lui, imediat după ce a adus pe lume primul lor copil, potrivit Spynews, care a publicat primele imagini de la spital.

„Să vă rugați pentru el. Astăzi se naște primul meu copil”, a fost mesajul transmis de Jador cu doar câteva ore înainte de a deveni tată.

În urmă cu câteva luni a apărut zvonul conform căruia Jador și Oana Ciocan urmează să devină părinți. Între timp, cei doi s-au și căsătorit, dar abia recent au recunoscut că vor avea un copil împreună.

„Mulțumesc Universului, vieții și fiecărui moment care ne-a adus împreună, pentru că datorită lor am ajuns aici: soț și soție, iar, în curând, părinți ai celui mai minunat dar – băiețelul nostru. Îți simte vocea, îțu recunoaște cântectul și reacționează de fiecare dată când te aude, la fel cum și eu am simțit, din prima clipă, că tu ești jumătatea mea”, a declarat Oana Ciocan, pe rețelele de socializare, în primăvara acestui an.