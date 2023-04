Deși a trecut prin perioade grele, Oana Mizil și-a păstrat mereu zâmbetul pe buze și a mers mai departe, indiferent de obstacole. După despărțirea de Marian Vanghelie s-a dedicat mai mult afacerii sale cu prăjituri. De când a renunțat la politică, ea și-a descoperit o nouă pasiune. Afacerea cu dulciuri i-a mers foarte bine chiar și în pandemie.

Când a intrat în politică, Oana Mizil a renunțat la afacerea ei din Dorobanți și acum regretă. Ea avea o cofetărie care funcționa foarte bine și mulți veneau să cumpere ceva dulce de la ea. Acum, fosta parteneră a lui Marian Vanghelie are în plan să își extindă afacerea.

„De foarte mulți ani cochetez cu așa ceva. Eu am avut prima cofetărie în 2005-2006 pe Dorobanți, pe care am închis-o când am intrat în politică. Nu știu de ce, mai bine nu făceam acest pas, dar pentru mine a fost o experiență extrem de interesantă, în care m-am dezvoltat foarte mult. Intrarea în politică și apoi viața în Parlament și tot ceea ce am făcut eu în lumea politică au contribuit foarte mult la dezvoltarea mea.

Apoi, când am ieșit din politică și am avut-o pe Maria, am reînceput bussinesul acesta. Pentru mine este o mare pasiunea. Bucătăria, cofetăria sunt o pasiune, iar ciocolata în mod special. Pe timpul pandemiei am lucrat foarte bine, am vândut foarte bine online și atunci clienții ne-au impus că deschidem și magazine fizice. Acesta din Splaiul Unirii este primul nostru punct de vânzare și urmează să mai deschidem unul în zona Herăstrău, la începutul lunii iunie. Acolo va fi un bistro gen cofetărie-cafenea.

În scurt timp vom mai avea și un bistro pentru copii, un proiect inspirat din ideile Mariei, fetița mea. Ea mereu mi-a spus că și-ar dori o cafenea pentru copii. Să fie un loc foarte instagramabil, un termen pe care ea îl folosește și eu l-am învățat de la ea. Am creat locul, lucrăm cu echipa noastră de designeri la proiectul pentru o cafenea pentru copii. Sigur că nu vom servi cafea, vor fi băuturi adaptate pentru copii”, a mărturisit Oana Mizil, pentru WOWbiz.ro.

„Marian mă sună și mă ajută, mă sfătuiesc cu el”

Marian Vanghelie o susține pe fosta iubită cu noua afacere. Politicianul o sună des pe Oana Mizil pentru a se asigura că totul merge foarte bine. Viața de antreprenor nu este deloc ușoară, însă Oana încearcă să se descurce cât poate de bine.

„Familia mă susține. Fetița mea, mama mea și inclusiv Marian mă sună și mă ajută, mă sfătuiesc cu el, deci toți mă ajută și mă susțin. Prietenii mei, nu sunt mulți, dar sunt oameni pe care îi știu de o viață și mă susțin.”

Oana Mizil susține că nu s-a plâns niciodată de greutățile vieții și a încercat să le depășească cum a putut ea mai bine. După ce a renunțat la politică, ea s-a dedicat în totalitate fetiței sale, Maria. Fetița îi dă mereu putere să meargă mai departe și să găsească o soluție pentru fiecare problemă.

„De când mă știu eu, am fost o persoană extrem de optimistă. M-am născut într-o familie frumoasă, o familie unită, o familie de oameni puternici, de lideri. Membrii care au condus țara aceasta cum au fost bunicul și tatăl meu, o familie care m-a șlefuit și m-a conturat pentru viața ce urma.

„Întotdeauna binele învinge și atunci am această speranță, iar zâmbetul meu de aici vine”

Ei mi-au dat și credință, și speranță, dar în aceeași familie am trecut și prin greutăți, iar din toate aceste experiențe am învățat. Poate la început nu înțelegeam de ce se întâmplă acele lucruri și mă întrebam tot timpul: De ce, Doamne?! Ulterior însă am înțeles că așa trebuie să fie și nici nu îmi mai pun această întrebare acum, urmez calea pentru că fiecare dintre noi avem o cale de urmat, dată de Dumnezeu.

Eu merg pe calea aceasta, pentru că așa trebuie să se întâmple lucrurile. Nu mă mai împotrivesc, din contră dacă trebuie să încep o zi puțin mai dificilă, spun: Dacă așa trebuie să fie, accept și merg mai departe pentru că știu că totul o să fie bine. Întotdeauna binele învinge și atunci am această speranță, iar zâmbetul meu de aici vine.”

