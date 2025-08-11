Decizia de a accepta din nou provocarea a venit după ce a trecut printr-un moment dificil: a suferit o semi pareză, experiență care i-a schimbat perspectiva asupra vieții și i-a reamintit cât de important este să trăiești clipa. Problemele de sănătate prin care Oana Monea a trecut au făcut-o să aprecieze și mai mult prezentul, iar acest lucru a determinat-o să se întoarcă în Thailanda.

Oana Monea a făcut terapie

După apariția sa în noul sezon, Oana Monea a primit și comentarii răutăcioase din partea celor care consideră că la 36 de ani este „prea bătrână” pentru a fi ispită. Vedeta spune însă că a învățat să nu mai ia în seamă astfel de mesaje.

„Am învățat să fac ceea ce simt, pentru că mi-am dat seama cât de fragilă este această viață. Mi-am dat seama că puteam să nu mai fiu astăzi, așa că tocmai de aia nu mă deranjează nimeni care vine și zice „Babă”, „Ești bătrână”. Să mă ierte Dumnezeu, dar dacă la 36 de ani suntem babe…

Dacă cineva consideră că sunt o babă la 36 de ani, sunt o babă la 36 de ani, dar nu este vina mea să vii să îmi spui că sunt o babă, pentru că nu e datorită ție că te-ai născut după mine sau vina mea că m-am născut înaintea ta. Am venit pe lumea asta așa cum venim toți, într-un anumit moment și nu cred că trebuie să ne comportăm așa unii cu alții”, a spus Oana Monea, într-un live, pe TikTok.

În plus, Oana a dezvăluit că a urmat terapie timp de mai mulți ani, lucru care a ajutat-o să se înțeleagă mai bine pe sine și, implicit, pe cei din jur. „Pot să înțeleg, pentru că făcând multă terapie, de ani și ani, am început să înțeleg oamenii, să mă înțeleg pe mine, înainte de toate, iar atunci când te înțelegi pe tine, poți să înțelegi oamenii”, a mai spus ea.

Câți bani primesc ispitele la Insula Iubirii

Dincolo de testele relaționale și momentele tensionate dintre participanții de la Insula Iubirii, mulți fani s-au întrebat ce presupune, în realitate, rolul de ispită. Oana Monea a oferit un punct de vedere sincer, vorbind deschis despre beneficiile materiale și despre întreaga experiență trăită de cei care aleg să participe la emisiunea de la Antena 1.

Ea a detaliat într-o confesiune sinceră pe TikTok avantajele financiare de care beneficiază cei care apar în show-ul difuzat de Antena 1. Potrivit acesteia, participarea merită din plin, mai ales din perspectiva remunerației.

„Merită financiar să mergi la «Insula iubirii. Chiar merită destul de mult. Sincer, pe lângă faptul că îți faci promovare, câștigi și foarte, foarte bine. Ești în vacanță, e și o experiență… poate, dacă e ca la Loto, pleci și cu un bărbat acasă. Poate, cine știe. Dar, da! Financiar se câștigă foarte bine. Așa că, aveți drum liber”, a declarat Oana Monea într-un live pe TikTok, care a fost distribuit de unul dintre fanii show-ului. Pe TikTok se zvonește că ispitele ar câștiga și 8.000 de euro pentru un sezon la Insula Iubirii, însă acestea sunt speculații, Antena 1 nu a dezvăluit niciodată sumele pe care ispitele le încasează.

