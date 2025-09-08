Iubitul Oanei Monea e un polițist căruia ispita nu i-a dezvăluit încă identitatea, nici poze nu a făcut publice cu el. Doar l-a menționat într-un clip postat pe TikTok. „Ce faci iubitu? Hai, măi, iubitu, mulțumesc. Ești cel mai bun iubit din lumea asta. Mi-a adus șosete măi! Stai să te pup, să nu pleci”, a spus Oana Monea, pe live.

Relația Oanei Monea cu iubitul polițist

Într-un interviu acordat emisiunii Xtra Night Show de la Antena Stars, Oana Monea a vorbit deschis despre transformările prin care a trecut după experiența sa la „Insula Iubirii”. Fie că a fost vorba de carieră sau viața personală, vedeta și-a impresionat fanii prin sinceritate și energie pozitivă.

Cel mai neașteptat moment al discuției a fost legat de viața sa amoroasă. „Da, m-am îndrăgostit. Sunt într-o relație de patru luni și îmi merge foarte bine”, a mărturisit Oana. Deși îl cunoștea pe actualul partener de câțiva ani, abia recent au hotărât să își dea o șansă ca și cuplu. „M-a cucerit prin bunătatea lui și prin siguranța pe care o emană. Este extrem de frumos și, sincer, mă intimida la început”, a completat ea, conform Spynews.

Povestea lor a prins contur după ce s-au reîntâlnit la un eveniment într-un club. „Acolo ne-am revăzut, a fost atracție imediată și am simțit că e momentul să luăm o decizie matură”, a spus ea. Primul pas a venit din partea iubitului, care a inițiat relația cu un sărut neașteptat. „Eu nu eram foarte convinsă, mă întrebam dacă e bine, dar atracția a fost mult prea mare. (…) La o lună și ceva, s-a spus pentru prima dată te iubesc”, a povestit vedeta.

Ce planuri are cu iubitul

Întrebată despre posibile reacții de gelozie din partea partenerului legate de aparițiile din „Insula Iubirii”, Oana a răspuns clar: „Nu e absolut deloc gelos. Chiar am urmărit împreună emisiunea, ca să înțeleagă exact ce s-a întâmplat. Mă susține tot timpul, e lângă mine și chiar mă ajută în tot ce fac”.

Totodată, cei doi au discutat deja despre viitor: o locuință împreună și, la un moment dat, chiar un inel de logodnă. Dincolo de planurile sentimentale, Oana se concentrează și pe partea profesională. „Am foarte multe planuri, mai mult pe business. Îmi doresc să-mi mai deschid două businessuri, tot cochetez cu ideea”, a spus Oana.

Participarea la reality show i-a adus din nou popularitate și apreciere publică. „Toată lumea mă recunoaște pe stradă, primesc multe mesaje și asta mi-a crescut încrederea în mine”, a declarat vedeta.

