În vârstă de 31 de ani, Oana Radu e una dintre cele mai căutate cântărețe când vine vorba despre petrecerile românilor. Mulți se înghesuie să asculte muzica artistei la evenimentele importante din viața lor, la nunți, la botezuri sau la alte petreceri.

Așa s-a întâmplat și recent, când Oana Radu a onorat o invitație și a fost să cânte la un eveniment privat. Deși momentul artistic a fost unul excelent, oamenii au criticat-o pe cântăreață pentru vestimentația pe care a ales-o.

Îmbrăcată într-un outfit extravagant, compus din blugi, cămașă albă și un corset roșu, artista a atras toate privirile. Un detaliu a atras atenția, aceasta a avut pantalonii descheiați. Mulți dintre fanii ei nu au înțeles că artista și-a dorit să apară așa, a fost un artificiu vestimentar, însă a fost criticată.

În timp ce unii i-au atras atenția pentru ținută, alții au criticat-o pentru kilogramele pe care le-a luat în plus. „Nici pe mine nu mă mai cuprind, dar nu-i mai port!”, „Săraca, mie chiar îmi este milă”, „Nu te mai cuprind, aruncă-i!”, „Doamne! Ia-ți blugi pe mărimea ta”.

Oana Radu a reușit să slăbească 13 kilograme

Recent, în cadrul unui concert pe care l-a susținut pe 1 martie 2025 la Sala Palatului, în București, cântăreața a apărut din nou cu mai multe kilograme în plus față de cum o știau fanii ei. Iar unii dintre aceștia au pus-o la zid pe Oana Radu, pe motiv că s-ar fi îngrășat.

„Ce penibil e totul”, „Zici că e Matrioșka, mai are încă 5 în ea” și „Momentul este penibil și fals. Ținuta Oanei…” au fost doar câteva dintre comentariile care au apărut pe internet după evenimentul de la Sala Palatului.

După ce a văzut câte critici a primit, Oana Radu a avut un mesaj pentru toți contestatarii ei. „Sunt grasă, da! Sunt grasă! Problema este că, dacă voi mă vedeați acum două săptămâni, când aveam cu 13 kilograme mai mult, cred că nu era bine. Hai să vă zic o situație, mi-am dat seama de un lucru. Oamenii care m-au văzut acum la concert probabil că au avut un șoc emoțional mare, pentru că într-adevăr, diferența între mine când aveam 57 de kilograme și acum este destul de mare. Eu sunt într-un moment al vieții mele foarte bun, sunt foarte fericită și mă simt foarte bine în pielea mea și așa vă recomand și vouă să faceți.

Nu vă faceți griji, nu rămâne nimeni gras. Nu vă faceți griji de lucrul ăsta, nu se va întâmpla lucrul ăsta, dar voi cred că nu înțelegeți sau nu știți că după ce stai foarte mult la pușcărie, când ieși, când scapi de acolo, tu vrei să faci de toate, nu te mai oprește nimeni. Eu un an am mâncat tot ce am vrut și îmi asum. De vreo trei săptămâni am început o dietă cu care am slăbit 13 kilograme”, a spus Oana Radu.

