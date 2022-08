Marius Elisei a postat pe Facebook un mesaj în care se plânge că a rămas cu fiica lui pe afară, după ce Oana Roman nu îi răspunde la telefon. Vedeta a luat imediat atitudine și a arătat că i-a spus iubitului ei că pleacă și acesta nu a răspuns la telefon.

„Nu-mi place să mă justific, pentru că niciodată nu mint. Punct. Dar pentru că presa iubește mult scandalul, deși eu niciodată nu am făcut scandal și nu mi-a plăcut să vorbesc aiurea, consider că este cazul să lămuresc. Cine nu a răspuns la telefon? Și câte mesaje am scris. Se știa și unde sunt și cu cine. Și cu asta am încheiat definitiv orice discuție despre acest subiect. Mulțumesc.”, a scris Oana Roman pe InstaStories, înainte să arate tuturor mesajele dintre ea și Marius din acea zi.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Partenerul Oanei Roman se întorcea cu Isabela, fiica lor, de la locul de joacă. „Încă mai avem putere să zâmbim, am fost și noi la locul de joacă, ne-am distrat și am venit acasă și surpriză… Am rămas pe afară fără chei pentru că avea o întâlnire cu covoarele și nu a putut să ne aștepte, nici măcar nu poate să răspundă la telefon și acum căutăm variante unde să meargă Isa la wc. Concluzie, noi suntem foarte importanți pentru ea”, a scris Marius Elisei pe rețelele de socializare, relatează Spynews. Ulterior, mesajul postat de iubitul Oanei Roman a fost șters de pe pagina de Facebook.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Dezvăluiri incredibile făcute de fostul șofer al asistentei lui Ion Țiriac. Gestul făcut de miliardar la masă

Playtech.ro ȘOC! Elena Băsescu, apariție HOT pe plajă! IREAL ce s-a văzut când s-a dezbrăcat de haine

Observatornews.ro Cine sunt copilele care au murit nevinovate în accidentul din Cobadin. Ana și Daniela se aflau în mașina condusă de băiatul de 16 ani

HOROSCOP Horoscop 5 august 2022. Capricornii ar fi bine să ia o pauză de la toți și toate și să caute să-și recapete încrederea în lucrurile bune

Știrileprotv.ro Băiatul de 16 ani care a provocat moartea celor două adolescente la Cobadin furase mașina de la mătușa lui. Ce a postat tânărul pe Instagram

Orangesport.ro Ce li s-a întâmplat unor bucureşteni după ce s-au dus în zona etnicilor maghiari! "Ne-am speriat, am fost avertizaţi. Lumea asta ne-a spus". Uluit, unul dintre ei a spus ce s-a petrecut

PUBLICITATE Proprietar sau chiriaș? Răspunde la chestionar și vezi ce ți se potrivește

PUBLICITATE 7 brand-uri scandinave de pe Modivo care nu trebuie să-ți lipsească din garderobă