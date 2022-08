„Deocamdată nu, dar nici nu pot să zic că îmi arde buza, adică sunt foarte bine așa cum sunt. Online-ul e foarte ok pentru mine, noi avem și site-ul magazinului nostru de haine de care trebuie să avem grijă, acum de exemplu fac și pentru site poze, magazin fizic nu avem.

Deocamdată nu am niciun proiect în televiziune, dar am refuzat multe. Am refuzat reality-show-uri, de exemplu, nu mai vreau să mai fac niciun reality show pentru că am obosit.

Am refuzat toate reality-show-urile: „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, „Asia Express”, Nea Mărin, Splash am refuzat mai de mult, le-am zis să nu mă mai cheme, nu mai vreau.

Nu vreau să mai fac reality show deloc. Am o vârstă, nu mai, gata! Pur și simplu nu mă mai regăsesc în asta. Cel puțin astea de plecat sub nicio formă. Despre familie așa aș face.

Am devenit mult mai selectivă, am început să refuz și podcasturi mai nou, nu mai vreau, am perioade așa, nu sunt în modul care trebuie acum pentru asta.

În rest o să fac eu niște chestii în online, care oricum are acum o audiență foarte mare și cumva la mine e mai interesant când povestesc eu decât dacă îi pun pe alții să povestească. Atunci probabil că o să fac așa ca niște video-uri mai lungi în care o să am niște dicuții”, a declarat Oana Roman pentru Impact.

